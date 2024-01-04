Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Chief Talk Okezone: Prihatin! Kasus Bunuh Diri di Kalangan Pelajar dan Gen Z Meroket

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |10:49 WIB
Chief Talk Okezone: Prihatin! Kasus Bunuh Diri di Kalangan Pelajar dan Gen Z Meroket
A
A
A
JAKARTA – Kasus bunuh diri di kalangan pelajar dan generasi Z meningkat. Berdasarkan hasil survei pada siswa SMP, SMA, hingga mahasiswa, angkanya meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Survei dilakukan pada sample remaja di Gorontalo. Penyebab kenaikan kasus ini paling banyak karena penyalahgunaan media sosial dan minimnya pengawasan.

Pada September 2023, Pusat Kesehatan Jiwa Nasional menerima laporan kenaikan kasus bunuh diri di Gorontalo.

Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RSJ dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor, Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf, Sp.KJ menjelaskan bahwa kenaikan kasus meningkat tajam. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi hal itu.

"Bunuh diri meningkat. Dari tidak ada menjadi 31 kasus," ungkap Dokter Nova dalam acara Chief Talk Okezone di Jakarta.

 BACA JUGA:

Setelah menerima laporan dari Kepala Desa di Gorontalo, tim Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pun mempelajari faktor pemicu bunuh diri pada remaja. Hal ini mereka lakukan menggunakan instrumen deteksi dini faktor resiko bunuh diri pada remaja yang juga telah digunakan pada tahun 2018. Hasilnya meningkat signifikan.

Pada 2018, pada remaja usia 15-19 tahun yang mengikuti rangkaian penelitian, hanya 13,8 persen mempunyai risiko tinggi bunuh diri. Sedangkan pada 2023, dari 2215 remaja yang menjalani instrumen yang sama, sekitar 49 persen remaja berisiko tinggi bunuh diri. Pada siswa SMP, dari 202 siswa, jumlah siswa berisiko tinggi mencapai 60%.

"Nah itu sangat meningkat ya," jelas dr. Nova.

 BACA JUGA:

Di Gorontalo sendiri, mayoritas kasus terjadi pada laki-laki berusia 24-25 tahun. Pemicu kasus ini sangat beragam. Namun dari 71 kasus, Nova menemukan alasan yang menarik. "Salah satu yang menarik itu kasus karena pinjol (pinjaman online)," jelas dr. Nova.

Sembari mempelajari faktor-faktor lain yang berperan memicu bunuh diri, Pusat Kesehatan Jiwa menemukan alasan lain seperti keinginan keluar dari masalah, masalah ekonomi, dan putus cinta. Sedangkan pada remaja, penyebab kasus tertinggi karena pemakaian media sosial, dan kedua tertinggi karena prestasi tidak memenuhi ekspektasi. Alasan kedua ini cukup mengejutkan, karena angka kematian berkat alasan ini sangat tinggi. "Itu tinggi banget, lebih tinggi dari bullying. Lumayan terkejut ya," tutur dr. Nova.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement