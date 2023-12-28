Kaleidoskop 2023: Potret Kelam Pendidikan, Ratusan Siswa dan Mahasiswa Nekat Bunuh Diri

JAKARTA – Tahun 2023 terdapat serangkaian kisah kelam di dunia pendidikan. Dari mulai siswa hingga mahasiswa, sejumlah anak muda nekat mengakhiri hidupnya. Ratusan siswa dan mahasiswa memilih bunuh diri. Ada apa?

Dilansir dari Databooks, Kamis (28/12/2023) sepanjang tahun 2023 hingga Oktober lalu, kasus bunuh diri terbanyak di Indonesia mencapai 971 Kasus. Kasus yang paling terbanyak merupakan dari Jawa Tengah sebanyak 356 kasus, lalu disusul oleh Jawa Timur sebanyak 184 kasus dan bali sebanyak 94 kasus. Tentunya perkara bunuh diri ini menjadi suatu perhatian yang perlu disorot di Indonesia.

Dari seluruh kasus bunuh diri yang ada, tak sedikit juga mereka merupakan dari kalangan mahasiswa ataupun siswa. Kasus apa saja itu? Berikut adalah daftarnya yang sudah dirangkum oleh tim Okezone.

Kasus Bunuh Diri di Dunia Pendidikan

1. Mahasiswi Unnes

Kasus pertama ini terjadi di Universitas Negeri Semarang (Unnes). Mahasiswa ini ditemukan tewas di area pintu keluar parkir mall paragon semarang, Jawa Tengah. Kejadian ini terjadi pada Selasa, 10 Oktober 2023. Diduga kejadian ini bunuh diri dengan cara jatuh dari lantai empat area parker. Namun hingga saat ini belum ada penyebab yang pasti.

2. Mahasiswa UGM

Kasus kedua ini datang dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dimana ditemukan mahasiswa mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 11 Hotel Porta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Oktober 2022. Dugaan dari polsek karena adanya gangguan psikologis kepada mahasiswa tersebut. Hal ini diperkuat akan penemuan suray hasil pemeriksaan psikologis dari Rumah sakit JIH Sleman dalam tas korban.

3. Mahasiswa UI

Mahasiswa Universitas Indonesia ini diduga bunuh diri dari lantai 18 Apartemen Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023. Dikabarkan dari Kapolsek Kebayoran Baru mengatakan korban sempat berpamitan kepada keluarga dan teman-temannya melalui Instagram story sebelum mengakhiri hidupnya.