Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Lee Sun Kyun, Aktor Korea Film Parasite yang Tewas Bunuh Diri

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |12:20 WIB
Riwayat Pendidikan Lee Sun Kyun, Aktor Korea Film Parasite yang Tewas Bunuh Diri
Riwayat pendidikan Lee Sun Kyu (Foto: Variety)
A
A
A

 

JAKARTA - Riwayat pendidikan Lee Sun Kyun, bintang Film 'Parasite' yang meninggal dunia diduga karena bunuh diri menarik diketahui. Aktor Lee Sun Kyun meninggal dunia pada hari ini, Rabu (27/10/2023). Kematian Lee Sun-kyun dikonfirmasi oleh kepolisian yang menemukan bintang film Parasite itu di dalam mobil di Seoul sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Bagaimana latar belakang pendidikannya?

Riwayat Pendidikan Lee Sun Kyun

Dibalik kehidupannya sebagai seorang aktor, Lee Sun Kyun merupakan bapak dari dua orang anak. Putranya lahir pada 25 November 2009 dan 9 Agustus 2011. Lee menikahi kekasihnya yang telah dipacari selama tujuh tahun, aktris Jeon Hye Jin pada 23 Mei 2009.

 BACA JUGA:

Mengenai perjalanan kariernya di dunia seni peran, Lee Sun Kyun mulai menunjukkan bakat aktingnya melalui klub drama di kampusnya. Terlalu mencintai dunia pernah dan semakin aktif di klub tersebut membuat hatinya tergerak untuk keluar dari universitas meski baru dijalankan selama satu tahun. Dia pun masuk ke Universitas Seni Nasional Korea yang baru didirikan pada tahun 1994.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/65/3175165/petenis-7hFa_large.jpg
Ini Pendidikan Petenis Cantik Aldila Sutjiadi, Peraih Predikat Summa Cum Laude Matematika Ekonomi dari University of Kentucky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/65/3174865/pendidikan-K3EO_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dan Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990/deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173793/valentino_rossi-xadF_large.jpg
Kisah Pembalap Valentino Rossi, Legenda MotoGP yang Tidak Kuliah Tapi Punya Gelar Kehormatan dari Universitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173220/riwayat_pendidikan-gJVq_large.jpg
Riwayat Pendidikan Dadan Hindayana, Kepala BGN yang Ternyata Ahli Serangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/65/3172513/leony-78A0_large.jpg
Riwayat Pendidikan Leony V H, Mantan Penyanyi Cilik yang Sentil Anggaran Kota Tangsel
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement