Riwayat Pendidikan Lee Sun Kyun, Aktor Korea Film Parasite yang Tewas Bunuh Diri

JAKARTA - Riwayat pendidikan Lee Sun Kyun, bintang Film 'Parasite' yang meninggal dunia diduga karena bunuh diri menarik diketahui. Aktor Lee Sun Kyun meninggal dunia pada hari ini, Rabu (27/10/2023). Kematian Lee Sun-kyun dikonfirmasi oleh kepolisian yang menemukan bintang film Parasite itu di dalam mobil di Seoul sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Bagaimana latar belakang pendidikannya?

Riwayat Pendidikan Lee Sun Kyun

Dibalik kehidupannya sebagai seorang aktor, Lee Sun Kyun merupakan bapak dari dua orang anak. Putranya lahir pada 25 November 2009 dan 9 Agustus 2011. Lee menikahi kekasihnya yang telah dipacari selama tujuh tahun, aktris Jeon Hye Jin pada 23 Mei 2009.

Mengenai perjalanan kariernya di dunia seni peran, Lee Sun Kyun mulai menunjukkan bakat aktingnya melalui klub drama di kampusnya. Terlalu mencintai dunia pernah dan semakin aktif di klub tersebut membuat hatinya tergerak untuk keluar dari universitas meski baru dijalankan selama satu tahun. Dia pun masuk ke Universitas Seni Nasional Korea yang baru didirikan pada tahun 1994.