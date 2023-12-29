Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos ITS sebagai Referensi SNBP 2024

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos ITS sebagai referensi SNBP 2024 ini perlu kamu simak. Terlebih lagi bagi kalian yang ingin kuliah di ITS. Tentunya, kalian akan mempersiapkan segala sesuatunya agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

Untuk lolos dari SNBP ITS, tentunya kalian harus mendapatkan nilai yang cukup tinggi agar bisa masuk berkuliah di sana. Namun perlu kalian ingat, bahwa universitas ataupun institute negeri, kalian harus mempersiapkan strategi agar kalian bisa diterima di universitas yang kalian tuju. Terlebih lagi universitas yang dituju merupakan berakreditasi A.

Dilansir dari laman edukasistan, Jumat (29/12/2023) berikut adalah prediksi rata-rata nilai rapor lolos ITS sebagai referensi SNBP 2024. Semoga kalian bisa mengamankan universitas kalian di SNBP 2024 nanti.

1. Arsitektur: 90,19

2. Biologi: 86,92

3. Desain Interior: 87,89

4. Desain Komunikasi Visual: 89,29

5. Desain Produk Industri: 85,84

6. Fisika: 86

7. Kimia: 88,37

8. Matematika: 88,93

9. Perencanaan Wilayah Dan Kota: 89,37

10. Sains Aktuaria: 88,97

11. Sistem Informasi: 91,23

12. Statistika: 90,31

13. Tek. Sist Perkapalan (Glr Ganda Its-Jerman): 85,31

14. Teknik Biomedik: 88,6

15. Teknik Elektro: 91,11

16. Teknik Fisika: 87,7

17. Teknik Geofisika: 87,1

18. Teknik Geomatika: 88,74

19. Teknik Industri: 91,01

20. Teknik Informatika: 91,77