Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos ITS sebagai Referensi SNBP 2024

Richard Ariyanto , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |17:23 WIB
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos ITS sebagai Referensi SNBP 2024
Prediksi rata-rata nilai rapor lolos ITS sebagai referensi SNBP 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos ITS sebagai referensi SNBP 2024 ini perlu kamu simak. Terlebih lagi bagi kalian yang ingin kuliah di ITS. Tentunya, kalian akan mempersiapkan segala sesuatunya agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

Untuk lolos dari SNBP ITS, tentunya kalian harus mendapatkan nilai yang cukup tinggi agar bisa masuk berkuliah di sana. Namun perlu kalian ingat, bahwa universitas ataupun institute negeri, kalian harus mempersiapkan strategi agar kalian bisa diterima di universitas yang kalian tuju. Terlebih lagi universitas yang dituju merupakan berakreditasi A.

 BACA JUGA:

Dilansir dari laman edukasistan, Jumat (29/12/2023) berikut adalah prediksi rata-rata nilai rapor lolos ITS sebagai referensi SNBP 2024. Semoga kalian bisa mengamankan universitas kalian di SNBP 2024 nanti.

 BACA JUGA:

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos ITS sebagai Referensi SNBP 2024

1. Arsitektur: 90,19

2. Biologi: 86,92

3. Desain Interior: 87,89

4. Desain Komunikasi Visual: 89,29

5. Desain Produk Industri: 85,84

6. Fisika: 86

7. Kimia: 88,37

8. Matematika: 88,93

9. Perencanaan Wilayah Dan Kota: 89,37

10. Sains Aktuaria: 88,97

11. Sistem Informasi: 91,23

12. Statistika: 90,31

13. Tek. Sist Perkapalan (Glr Ganda Its-Jerman): 85,31

14. Teknik Biomedik: 88,6

15. Teknik Elektro: 91,11

16. Teknik Fisika: 87,7

17. Teknik Geofisika: 87,1

18. Teknik Geomatika: 88,74

19. Teknik Industri: 91,01

20. Teknik Informatika: 91,77

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/65/3125421/kapal_robot-TQvi_large.jpg
Robot Kapal ITS Berjaya di Amerika Serikat, Intip Kecanggihannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/65/3120187/its-YLh2_large.jpg
Profesor ITS Campurkan Biomassa dan Plastik Jadi Biodiesel dengan RON 98 hingga 102
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073453/canggih-mahasiswa-its-buat-mobil-bahan-bakar-etanol-begini-cara-kerjanya-V3Bg2VEf2s.jpg
Canggih! Mahasiswa ITS Buat Mobil Bahan Bakar Etanol, Begini Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/65/3036663/pertama-di-indonesia-dosen-cantik-its-raih-dr-willmar-schwabe-award-lHiAU8K0QR.jpg
Pertama di Indonesia, Dosen Cantik ITS Raih Dr Willmar Schwabe Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/65/3016690/tim-robot-its-berjaya-di-kri-2024-wilayah-ii-nUUAGGOJsO.jpg
Tim Robot ITS Berjaya di KRI 2024 Wilayah II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/65/3009479/its-luncurkan-prodi-bisnis-digital-GG2zfpjjiI.jpg
ITS Luncurkan Prodi Bisnis Digital
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement