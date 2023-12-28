Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Mengecek Kuota Sekolah SNBP 2024, Link hingga Syaratnya

Richard Ariyanto , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |11:06 WIB
Cara Mengecek Kuota Sekolah SNBP 2024, Link hingga Syaratnya
Cara Mengecek Kuota Sekolah SNBP 2024 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengecek kuota sekolah SNBP 2024 yang sudah diumumkan hari ini. Kuota sekolah dapat dilihat di laman https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Pencarian bisa dilakukan berdasarkan lokasi sekolah ataupun data NPSN.

SNBP merupakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

"Siswa dan orangtua murid juga dapat mengetahui kuota sekolah melalui laman SNPMB 2024," tulis akun Instagram @_snpmbbppp, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Selain itu, sekolah juga diberikan kesempatan untuk menyanggah kuota yang didapat mulai tanggal 28 Desember hingga 17 Januari 2023. Kesempatan sanggah ini berlaku bagi sekolah yang mendapat jumlah kuota yang tidak sesuai. Penyanggahan juga wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung ya.

Tahap pertama pada SNBP adalah penentuan kuota sekolah berdasarkan akreditasi. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap jumlah siswa yang dapat mendaftar melalui jalur SNBP dari sekolah tersebut.

"Untuk itu, mari perhatikan dengan seksama informasi kuota sekolah yang akan diumumkan secara terbuka pada 28 Desember 2023," tulisnya.

 BACA JUGA:

Diketahui, SNBP merupakan jalur seleksi dapat diikuti oleh para siswa SMA/MK/SMK kelas 12 pada tahun ajaran 2023/2024 yang memiliki prestasi unggul. Seleksinya sendiri dinilai berdasarkan nilai rapor atau mata pelajaran, prestasi akademik, dan prestasi non akademik.

Sekolah dengan akreditasi A dapat mengirim 40% siswa terbaik di sekolahnya ke SNBP 2024. Sekolah akreditasi B bisa mengirim sebanyak 25% siswa terbaik di sekolah. Sedangkan sekolah akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
