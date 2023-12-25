Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Difabel Mandiri Berkat Program SMK, Ganjar: Negara Harus Hadir pada Kelompok Rentan

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |13:36 WIB
Difabel Mandiri Berkat Program SMK, Ganjar: Negara Harus Hadir pada Kelompok Rentan
Ganjar Pranowo berdialog dengan penyandang disabilitas (Foto: MPI)
A
A
A

KARANGANYAR - Kehadiran Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo disambut antusiasme warga Karanganyar saat pertemuan di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Gaum, Karanganyar, Jawa Tengah.

Ribuan warga rela berdesakan untuk bertemu Ganjar, menyuarakan harapan agar program kemandirian difabel yang sukses di Jateng dapat diadopsi di seluruh Indonesia.

"Pak Ganjar siapa yang punya, Pak Ganjar siapa yang punya. Pak Ganjar siapa yang punya, yang punya kita semua," sambut ribuan warga Karanganyar sambil bernyanyi, dikutip Senin (25/12/2023).

Ganjar, yang dikenal peduli pada kelompok rentan, mendialogkan ide-ide dengan anak muda, kelompok perempuan, dan kelompok disabilitas. Momen istimewa terjadi ketika dua penyandang disabilitas naik panggung dan berbagi kesaksian positif tentang pelatihan mandiri yang diberikan oleh Ganjar saat menjabat Gubernur Jateng.

Salah satu penyandang disabilitas, Budiyanto menyampaikan rasa terima kasih karena pelatihan di SMK Jateng telah memberikan manfaat besar.

Ia dan rekan-rekannya yang mengikuti pelatihan kini mampu hidup mandiri, seperti yang dibuktikan dengan berdirinya bengkel sepeda motor oleh Budiyanto sendiri.

"Pak Ganjar, kami ini penyandang disabilitas yang dulu dilatih bapak agar bisa mandiri. Kami dilatih di sejumlah SMK Jateng dan diajari banyak hal, mulai bengkel, boga dan lainnya. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih," ucap Budiyanto.

Ganjar menyambut harapan dari difabel ini dengan mantap. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menegaskan bahwa perhatian pada kelompok rentan merupakan prioritasnya, dan tindakan afirmatif, pelatihan, pendampingan, dan akses modal adalah kunci keberhasilan program kemandirian ekonomi.

"Negara memang harus hadir pada kelompok-kelompok rentan itu. Kita beri perhatian, pelatihan, pendampingan dan akses modal agar mereka bisa berdaya. Tindakan afirmatif memang dibutuhkan dan negara harus menjamin itu," ucapnya.

Halaman:
1 2
