Ini Dia 4 Profesor Teknik Paling Berpengaruh di Dunia, Elektro hingga Kimia

JAKARTA – Sosok peneliti di bidang teknik yang paling berpengaruh di dunia, sudah menciptakan karya yang paling bermanfaat dalam kehidupan. Web of Science Grup merilis 4 nama profesor teknik paling berpengaruh di dunia. Keempatnya berasal dari almamater yang sama dan memiliki segudang prestasi berkat hasil penelitiannya yang berpengaruh besar pada dunia pendidikan.

Dilansir dari laman resmi Purdue University, Selasa (11/12/2023), 4 Profesor Teknik dari Universitas Purdue masuk dalam daftar Peneliti yang Sangat Berpengaruh pada 2019 dari Web of Science Group. Dampak pengaruh peneliti ini dinilai dari hasil publikasi penelitian mereka yang banyak dikutip oleh rekan-rekan pendidikan selama dekade terakhir. Penelitian yang mereka publikasinya memiliki pengaruh signifikan dan luas dalam bidang tertentu, mulai dari fisika, kimia, elektro, hingga farmakologi.

4 Profesor Teknik Paling Berpengaruh di Dunia

1. Vladimir M. Shalaev

Vladimir merupakan profesor terhormat di bidang Teknik Elektro dan Komputer. Ia diakui sebagai profesor paling berpengaruh berkat penelitian dan temuannya di bidang Fisika.

2. Peide "Peter" Ye

Peide merupakan seorang profesor yang berpengaruh di bidang Teknik Elektro dan Komputer. Karya lintas bidangnya diakui secara luas dan menjadikannya profesor paling berpengaruh di dunia.

3. Letian Dou

Letian Dou ialah asisten profesor di bidang Teknik Kimia. Karya lintas bidangnya diakui berpengaruh luas dan menjadikannya profesor yang disegani.