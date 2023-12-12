Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Dia 4 Profesor Teknik Paling Berpengaruh di Dunia, Elektro hingga Kimia

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |11:10 WIB
Ini Dia 4 Profesor Teknik Paling Berpengaruh di Dunia, Elektro hingga Kimia
Mengenal profesor teknik paling berpengaruh di dunia (Foto: College of Engineering)
A
A
A

 

JAKARTA – Sosok peneliti di bidang teknik yang paling berpengaruh di dunia, sudah menciptakan karya yang paling bermanfaat dalam kehidupan. Web of Science Grup merilis 4 nama profesor teknik paling berpengaruh di dunia. Keempatnya berasal dari almamater yang sama dan memiliki segudang prestasi berkat hasil penelitiannya yang berpengaruh besar pada dunia pendidikan.

Dilansir dari laman resmi Purdue University, Selasa (11/12/2023), 4 Profesor Teknik dari Universitas Purdue masuk dalam daftar Peneliti yang Sangat Berpengaruh pada 2019 dari Web of Science Group. Dampak pengaruh peneliti ini dinilai dari hasil publikasi penelitian mereka yang banyak dikutip oleh rekan-rekan pendidikan selama dekade terakhir. Penelitian yang mereka publikasinya memiliki pengaruh signifikan dan luas dalam bidang tertentu, mulai dari fisika, kimia, elektro, hingga farmakologi.

4 Profesor Teknik Paling Berpengaruh di Dunia

1. Vladimir M. Shalaev

Vladimir merupakan profesor terhormat di bidang Teknik Elektro dan Komputer. Ia diakui sebagai profesor paling berpengaruh berkat penelitian dan temuannya di bidang Fisika.

2. Peide "Peter" Ye

Peide merupakan seorang profesor yang berpengaruh di bidang Teknik Elektro dan Komputer. Karya lintas bidangnya diakui secara luas dan menjadikannya profesor paling berpengaruh di dunia.

3. Letian Dou

Letian Dou ialah asisten profesor di bidang Teknik Kimia. Karya lintas bidangnya diakui berpengaruh luas dan menjadikannya profesor yang disegani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947090/10-jurusan-kuliah-ini-punya-prospek-kerja-menjanjikan-dengan-gaji-tinggi-untuk-wanita-jV8xW1fZ9y.jpg
10 Jurusan Kuliah Ini Punya Prospek Kerja Menjanjikan dengan Gaji Tinggi untuk Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/65/2945169/3-ciri-khas-anak-teknik-yang-dikenal-keren-dan-populer-oOR5Z8oDQH.jpg
3 Ciri Khas Anak Teknik yang Dikenal Keren dan Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/65/2943770/lulus-kuliah-dan-ingin-bekerja-di-bidang-transportasi-logistik-perempuan-juga-bisa-Iw8I4k5lph.jpg
Lulus Kuliah dan Ingin Bekerja di Bidang Transportasi Logistik, Perempuan Juga Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/65/2942492/d3-teknik-industri-ada-di-mana-saja-cek-10-kampus-ini-Re16GuTOov.jpg
D3 Teknik Industri Ada di Mana Saja? Cek 10 Kampus Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942308/bingung-pilih-jurusan-kuliah-ini-daftar-prodi-favorit-termasuk-teknik-njwLk8Xbni.jpg
Bingung Pilih Jurusan Kuliah? Ini Daftar Prodi Favorit Termasuk Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942161/apa-perbedaan-jurusan-arsitek-dan-desain-interior-jK5vUqXzny.jpg
Apa Perbedaan Jurusan Arsitek dan Desain Interior?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement