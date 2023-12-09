20 Contoh Soal PAS PJOK Kelas 6 Semester 1 Lengkap dengan Jawabannya

JAKARTA - 20 contoh soal PAS PJOK kelas 6 semester 1 lengkap dengan jawabannya penting untuk disimak. Memasuki akhir tahun biasanya Penilaian Akhir Semester atau PAS untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA dilaksanakan sebelum libur sekolah. Para pelajar makin giat kumpulkan soal-soal yang untuk bahan belajar.

Untuk mendapat hasil yang bagus saat ujian, diperlukan belajar dengan tekun, bisa dengan membaca catatan selama jam pelajaran sekolah atau mengerjakan latihan soal. Soal-soal yang beredar di internet ini juga bisa menjadi kis-kisi untuk ujian yang akan datang.

Mengutip laman Data Dikdasmen, Sabtu (9/12/2023), berikut ini merupakan berbagai contoh soal kurikulum 2013 untuk kelas 6 semester 1. Kumpulan soal ini dapat digunakan sebagai bahan belajar menuju PAS.

Contoh Soal PAS Kelas 6 Semester 1 K13

1. Dampak negatif globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat yaitu ...

a. mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran

b. dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin serta Iptek dari negara lain

c. meningkatkan kesempatan kerja yang banyak dan meningkatkan devisa suatu negara

d. meningkatkan Sumber pengetahuan masyarakat

Jawaban: A

2. Dampak positif globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat ....

a. hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri

b. memudahkan Mendapatkan informasi dengan cepat bagi masyarakat

c. banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia dimana dilihat dari sopan santun mereka yang mulai berani kepada orang tua, hidup metal, hidup bebas

d. munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian sesama warga

Jawaban: B

3. Di bawah ini yang merupakan kelompok kata baku adalah ...

a. ijazah, izin, karir

b. ijazah, karier, sistem

c. izin, karier, analisa

d. aktif, izin, apotek

Jawaban: B

4. yang merupakan sikap terhadap pengaruh positif globalisasi yaitu ..

a. belajar tekun agar menjadi manusia yang berguna dan dapat membedakan perilaku yang benar dan salah .

b. menggunakan waktu dengan kegiatan – kegiatan yang bermanfaat .

c. bergaul dengan orang – orang yang berakhlak baik dan tidak terpengaruh terhadap lingkungan dan pergaulan buruk .

d. menambah wawasan serta memunculkan pikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di sekitar.

Jawaban: D

5. Di bawah ini yang menggunakan ragam bahasa baku adalah ...

a. semua pegawai daripada pabrik ini sudah pulang.

b. udah deh, jangan mengganggu terus

c. kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara.

d. bilang dulu sama saya punya ibu.

Jawaban: C

6. Bagaimana sikap kita dengan adanya berbagai macam kebudayaan di lingkungan masyarakat ...

a. menghargai perbedaan adat istiadat

b. memepelajari adat lingkungan sekitar

c. memahami tujuan adat tersebut

d. hanya menggunakan adat suatu daerah asal

Jawaban: D

7. Manfaat Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional...

a. bisa memenuhi kebutuhan hidup Negara

b. mempercepat proses perkembangan ekonomi negara.

c. mengekspor produknya ke luar Negri

d. mengimpor produknya ke luar negeri

Jawaban: B

8. Dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri kecuali ...

a. meningkatkan kemampuan masyarakat

b. mengurangi pengangguran

c. meningkatkan ekonomi masyarakat

d. meningkatkan hasil penjualan barang

Jawaban: A

9. Contoh sikap kita dalam menghadapi kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia adalah ...

a. merayaankan hari valentine dan Halloween

b. mengikuti budaya asing yang dapat diterima budaya kita

c. mempertahankan budaya kita sendiri.

d. menerapkan gaya hidup yang baik seperti menjadi vegetarian dan workaholic.

Jawaban: C

10. Contoh kerjasama organisasi internasional oleh Indonesia adalah ...

a. menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial

b. tukar pelajar dan mahasiswa antar anggota ASEAN

c. memecahkan masalah perdangan yang terjalin antar Negara

d. menghindarkan pajak ganda antar anggota ASEAN

Jawaban: C