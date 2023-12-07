Daftar Perkalian 1-10, Tabel dan Contoh Soal

JAKARTA – Sejak duduk di bangku sekolah dasar (SD), tepatnya kelas 2 SD, para murid mulai diajarkan mengenai perkalian. Perkalian dasar dari 1 sampai menjadi 10 menjadi perkalian matematika dasar yang harus diketahui dan pelajari.

Ketika membahas mengenai dasar matematika, penerapan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian menjadi beberapa penerapan yang umum ditemui.

Untuk memudahkan dalam mencari hasil dari sebuah soal yang menggunakan penerapan tersebut, kita terkadang membutuhkan rumus yang membantu kamu.

Sama halnya seperti dalam perkalian, khususnya perkalian dasar. Terdapat sebuah alat bantu berupa tabel perkalian yang dapat membantu kamu yang ingin cepat dalam mempelajari dan menghafal perkalian. Terkadang kita hanya menghafal berdasarkan urutan, sehingga ketika ditanya secara acak, kita akan kesulitan menjawab. Oleh karena itu minta juga bantuan dari kerabat seperti keluarga atau teman untuk melakukan kuis terkait dengan perkalian, Kamis(7/12/2023).

Contoh Soal

Tetapi, selain itu kita juga dapat menjawab beberapa soal-soal terkait perkalian. Berikut beberapa contoh soal perkalian.

1. Fiona membeli 3 dus permen. Setiap dus berisi 10 permen. Jadi, ada berapa jumlah seluruh permen Fiona?

Jawaban: 3 x 10 = 30 permen.

2. Olla membeli 7 sak semen yang setiap saknya seberat 8 kg. Jadi, berapakah berat keseluruhan semen pak Herman sekarang?

Jawaban: 7 x 8 = 56 kg semen.