HOME EDUKASI SEKOLAH

20 Contoh Soal Matematika Kelas 5 SD dan Kunci Jawaban

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:06 WIB
20 Contoh Soal Matematika Kelas 5 SD dan Kunci Jawaban
Contoh soal matematika kelas 5 SD (Foto: Freepik)
JAKARTA – Sebentar lagi Ujian Akhir Semester (UAS) bagi para siswa sekolah dasar (SD) akan segera dilaksanakan. Oleh karena itu, para murid harus mulai berlatih dengan cara menjawab latihan soal berbagai mata pelajaran. Latihan soal matematika dapat membantu para siswa untuk melatih otak dalam memecahkan soal yang ditanyakan.

Okezone telah merangkum beberapa kumpulan soal Matematika untuk kelas 5 SD, Selasa (5/12/2023). Contoh soal ini dilansir melalui buku berjudul Matematika 5 yang ditulis oleh RJ. Soenarjo. Berikut contoh soalnya.

 BACA JUGA:

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d untuk jawaban yang benar!

1. –5 + (-7) + (-10) = . . . .

a. -2

b. 2

c. -22

d. 22

Jawaban: c

2. -12 – (-7) – (-15) = . . . .

a. -34

b. 34

c. -10

d. 10

Jawaban: d

3. p = 2 x 2 x 3 x 5

q = 2 x 3 x 3 x 5 x 7

KPK dan FPB dari bilangan p dan q adalah . . . .

a. 1.260; 30

b. 1.260; 15

c. 630; 30

d. 630; 15

Jawaban: a

 BACA JUGA:

4. Faktorisasi prima dari 300 adalah . . . .

a. 2 x 2 x 3 x 5 x 5

b. 2 x 3 x 3 x 5 x 7

c. 3 x 3 x 5 x 6

d. 2 x 3 x 5 x 10

Jawaban: a

5. 1 = 12

1 + 3 = 22

1 + 3 + 5 = 32

1 + 3 + 5 + 7 = 42

1 + 3 + 5 + 7 + . . . + 33 = n2

Nilai n adalah . . . .

a. 19

b. 17

c. 15

d. 13

Jawaban: b

6. Jika a = 8, b = 7, c = 6, maka a2+b2-c2a+c-b = n. Nilai n =

a. 9

b. 11

c. 13

d. 17

Jawaban: b

7. 1.225 : 49 = n. Nilai n =

a. 5

b. 6

c. 7

d. 9

Jawaban: a

8. 35 menit yang lalu pukul 08.15. 45 menit yang akan datang pukul . . . .

a. 9.10

b. 9.15

c. 9.25

d. 9.35

Jawaban: d

9. Jumlah sudut-sudut sebuah segitiga adalah . . . .

a. 180

b. 360

c. 90

d. 45

Jawaban: a

10. Tiga buah lampu A, B, dan C mula-mula menyala serentak bersama sama. Kemudian lampu A menyala setiap 5 detik, lampu B menyala setiap 6 detik, dan lampu C menyala setiap 10 detik. Ketiga lampu itu akan menyala serentak bersama-sama setiap . . . detik.

a. 20

b. 30

c. 40

d. 45

Jawaban: b

