9 Contoh Soal Ujian IPS Tingkat SMP dan Kunci Jawaban

JAKARTA – Untuk menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT), siswa diharuskan untuk banyak mengerjakan latihan soal. Ini mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang penting untuk diketahui.

Dilansir dari laman resmi Kemdikbud, Kamis (7/12/2023) berikut rangkuman soal ujian untuk tingkat SMP beserta kunci jawaban. Ini contoh soal yang bisa kamu pelajari.

Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar !

1. Ani akan pergi ke Belanda pada Bulan Desember, pada saat itu matajari berada pada posisi garis balik selatan. Apa yang harus dipersiapkan Ani?

A. Baju hangat/mantel, sepatu boot dan payung karena saat itu musim dingin

B. Baju tipis, topi, dan payung karena kemungkinan peralihan musim semi ke musim panas

C. Pakaian yang biasanya dipakai di Indonesia, topi, dan sepatu boot karena saat itu musim semi

D. Baju tipis, payung, dan sepatu boot karena pada saat itu di sana mengalami musim gugur

2. Berikut ini yang merupakan akibat positif penambangan pasir di sungai adalah...

A. Menyuburkan tanah

B. Mencegah terjadinya erosi

C. Meningkatkan pendapatan masyarakat

D. Memudahkan mendapatkan air bersih

3. Pada tahun 2010 Gunung Merapi mengalami letusan hebat. Pasca erupsi tersebut terjadi banyak perubahan perubahan di masyarakat. Berikut ini yang merupakan perubahan di bidang sosial adalah...

A. Terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi obyek wisata

B. Mata pencaharian penduduk beralih dari petani menjadi pedagang

C. Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar karena ramainya obyek wisata

D. Terjadi perubahan pola pemukiman penduduk dari menyebar menjadi berpusat

4. Untuk mendapatkan rempah-rempah dengan murah di Indonesia, Belanda menggunakan cara atau strategi...

A. Menggunakan rute pelayaran jalur pintas

B. Menerapkan politik devide et impera

C. Bersekutu dengan Amerika Serikat

D. Membeli langsung dari petani

5. Tanam paksa sangat merugikan rakyat pribumi, dampak yang paling dirasakan dari segi ekonomi ialah...

A. Kemiskinan karena masyarakat pribumi tidak memperoleh keuntungan dari hasil tanam paksa serta pemilik lahan tidak bisa menikmati hasil lahannya sendiri

B. Terjadinya kesenjangan sosial antara pribumi dan bupati, dimana pribumi hanya dianggap kaum budak

C. Kemiskinan karena bupati tidak memperoleh keuntungan dan tidak bisa menikmati lahan sendiri

D. Stratifikasi sosial tinggi karena masyarakat pribumi serta bupati tidak memperoleh keuntungan dari adanya tanam paksa dan penjajah semakin kaya karena tanam paksa

6. Perbedaan transmigrasi zaman penjajahan Belanda dan zaman orde baru adalah…

Zaman Penjajahan Belanda

Zaman Orde Baru

A. Tujuan meratakan penyebaran penduduk

Tujuan mendapatkan tenaga kerja di bidang perkebunan

B. Tujuan mendapatka tenaga kerja di bidang perkebunan

Tujuan meratakan penyebaran penduduk

C. Penduduk yang dipindahkan tidak mendapatkan lahan

Penduduk yang dipindahkan mendapatkan bantuan lahan

D. Penduduk yang dipindahkan mendapat bantuan lahan

Penduduk yang dipindahkan tidak mendapatkan bantuan lahan

7. Saat ini UNI Eropa melarang ekspor CPO dari Indonesia. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Bagaimana upaya pemerintah mengatasi masalah tersebut?

A. Menghentikan produksi CPO

B. Mengganti tanaman sawit dengan tanaman lain

C. Mencari daerah pemasaran baru di luar UNI Eropa

D. Memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Eropa