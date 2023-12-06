10 Contoh Soal Tematik Penilaian Akhir Semester Kelas 5 SD dan Kunci Jawaban

JAKARTA - Menjelang akhir tahun, murid sekolah jenjang SD, SMP, hingga SMA biasanya akan melaksanakan Penilaian Akhir Semester (PAS) atau ujian akhir semester ganjil. Agar ujian berjalan dengan lancar, sangat diperlukan belajar latihan soal. Berikut adalah contoh soal untuk kelas 5 SD.

Cakupan hasil dan nilai yang diterima saat PAS ini sangat berpengaruh dengan raport akhir di semester ganjil. Untuk mendapat nilai yang baik saat PAS, perlu latihan menjawab soal agar saat ujian otak sudah terlatih dalam menjawab soal.

BACA JUGA:

Mengutip dari Ruang Guru, Rabu (6/12/2023), berikut ini merupakan contoh soal Penilaian Akhir Semester Ganjil kelas 5 SD yang dapat menjadi bahan belajar sebelum ujian dimulai. Soal-soal ini dapat menjadi bahan uji coba dalam mengerjakan PAS.

1. Perhatikan pantun berikut!

Anak kecil berlari cepat

Ia terjatuh temannya iba

Jika membuang sampah di sembarang tempat

Bencana datang banjir pun akan tiba

Berdasarkan baris ketiga dan keempat, isi dari pantun tersebut adalah …

A. Jika teman terjatuh kita harus menolongnya.

B. Jangan berlari terlalu cepat agar tidak terjatuh.

C. Bencana banjir akan tiba karena anak kecil membuang sampah.

D. Sampah yang dibuang sembarangan akan menimbulkan bencana banjir.

Jawaban: D

2.

Kesimpulan dari iklan tersebut adalah …

A. Membaca buku minimal 15 menit di perpus akan bermanfaat seumur hidup.

B. Membaca buku minimal 15 menit akan mengubah hidup seseorang.

C. Rajinlah mengunjungi perpus selama 15 menit tiap harinya.

D. Perpus tempat yang cocok untuk membaca buku selama 15 menit.

Jawaban: A

3. Berikut ini yang merupakan bentuk interaksi sosial di bidang politik adalah …

A. Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual-beli di pasar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan.

B. Rani mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tari saman di sekolahnya, walaupun ia bukan berasal dari suku Aceh.

C. Adanya kegiatan lomba tarian daerah sebagai ajang untuk mengenalkan budaya dari tiap daerah di Indonesia.

D. Pak Johan melakukan kampanye ke lingkungan sekitar desa sebagai upaya memenangkan pemilihan kepala desa.

Jawaban: D

BACA JUGA:

4. Penyebab dari hal yang terjadi pada soal tersebut adalah …

A. mengonsumsi zat besi

B. tidur selama delapan jam

C. olahraga tiga kali seminggu

D. banyak makan makanan cepat saji

Jawaban: D

5. Jika ulat banyak yang mati karena keracunan pestisida, hal yang akan terjadi pada suatu ekosistem tersebut adalah ….

A. jumlah tupai meningkat dan jumlah kadal menurun

B. jumlah kadal meningkat dan jumlah rubah menurun

C. berat total rumput menurun dan jumlah kadal meningkat

D. berat total daun pohon dan jumlah perkutut akan menurun

Jawaban: A

BACA JUGA:

6. Keuntungan yang diperoleh dari letak Indonesia yang diapit oleh dua samudra dan dua

benua adalah ….

A. banyaknya kapal dagang asing yang melintas

B. laut yang dimiliki Indonesia menjadi lebih luas

C. pulau-pulau kecil makin bertambah jumlahnya

D. makin banyak budaya yang diklaim negara tetangga

Jawaban: A

7. Salah satu barang tambang mineral non logam yang sering ditemukan di Indonesia serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah ….

A. bauksit

B. marmer

C. tembaga

D. batu bara

Jawaban: B

8. Reno sedang mendengarkan penjelasan dari gurunya mengenai manfaat menanam pohon. Salah satu manfaatnya adalah dapat membuat udara lebih segar karena pohon menghasilkan oksigen. Akan tetapi, Reno masih belum paham apa alasan pohon bisa membuat udara lebih segar. Oleh karena itu, ia bertanya, “Mengapa pohon bisa membuat kualitas udara lebih segar, Bu?”. Berdasarkan ilustrasi tersebut, jawaban yang tepat atas pertanyaan Reno adalah …

A. Pohon membutuhkan cahaya matahari dan air untuk tumbuh subur dan tidak layu.

B. Pohon dapat menyerap zat berbahaya yang akan diubah menjadi oksigen untuk bernapas.

C. Pohon dapat menahan aliran air hujan, sehingga dapat menahan kestabilan tanah.

D. Pohon yang ditanam di tengah kota dapat menjadi tempat berteduh dari teriknya matahari.

Jawaban: B