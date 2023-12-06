40 Contoh Soal PJOK Kelas 12 Semester 1 Lengkap dengan Kunci Jawabannya

Rabu, 06 Desember 2023 |14:55 WIB

Ilustrasi untuk contoh soal PJOK kelas 12 semester 1 (Foto: Unsplash)

JAKARTA- Contoh soal PJOK kelas 12 semester 1 ini bisa Anda jadikan sebagai sumber referensi dalam belajar. PJOK merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus diikuti siswa di jenjang SMA hingga kelas 12.

Karena merupakan mata pelajaran wajib, maka PJOK yang berfokus pada aktivitas fisik siswa masuk ke dalam materi penilaian akhir semester atau PAS. Dalam PAS, PJOK biasanya berbentuk soal pilihan ganda dan uraian.

Berikut 40 contoh soal PJOK pilihan ganda kelas 12 semester 1 lengkap dengan kunci jawabannya dilansir dari berbagai sumber, Rabu (6/12/2023).

1 Istilah lain dari kebugaran jasmani adalah...

A. Fitnes

B. Physiological fitnes

C. Physical

D. Physical endurance

E. Physical fitnes

Jawaban: E

2 Di bawah ini yang bukan merupakan bentuk latihan daya tahan adalah...

A. Latihan aerobik 12 menit

B. Cross country

C. Fartlek

D. Lompat jongkok

E. Interval training

Jawaban: D

3 Kemampuan otot untuk melakukan tugas gerak membebani otot waktu cukup lama...

A. Daya tahan otot

B. Daya tahan jantung

C. Kelincahan

D. Kecepatan

E. Kelentukan

Jawaban: A

4 Salah satu bentuk latihan kekuatan adalah...

A. Circuit training

B. Interval training

C. Shuttle run

D. Squat jump

E. Push up

Jawaban: E

5 Awal gerakan pada saat memukul bola adalah...

A. Kedua tangan mengepal di samping

B. Pandangan kedepan

C. Angkat lutut setinggi sasaran

D. Berdiri dengan kuda-kuda

E. Berdiri dengan tegak

Jawaban: A

6 Untuk menghadapi pertahanan lawan yang rapat dalam permainan sepak bola teknik penyerangan yang digunakan adalah....

a. melakukan pergerakan tersusun

b. mencari ruang kosong

c. operan langsung

d. zone marking

e. man to marking

jawaban: a

7 Salah satu teknik badan pada permainan sepak bola adalah....

a. cara menyundul bola

b. melempar bola

c. berlari dan merubah arah

d. menangkap dan menerkam bola

e. menendang bola

Jawaban: c

8 Posisi wasit apabila terjadi tendangan sudut adalah....

a. tengah lapangan

b. pinggir kanan lapangan

c. pinggir kiri lapangan

d. depan penjaga gawang

e. samping gawang

Jawaban: d

9 Teknik menghentikan bola dengan kaki bagian dalam, maka kaki yang digunakan diputar ke arah....

a. dalam

b. luar

c. atas

d. bawah

e. depan

Jawaban: b

10 Awal mula lahirnya formasi 4-2-4 berasal dari negara...

a. Jerman

b. Inggris

c. Portugal

d. Brasil

e. Argentina

Jawaban: b

11 Jumlah babak dalam permainan sepak bola adalah....

a. 2 babak

b. 3 babak

c. 4 babak

d. 5 babak

e. 6 babak

Jawaban: a

12 Ukuran raket yang seimbang sangat cocok untuk pemain bulu tangkis yang bertipe....

a. bertahan

b. tipuan

c. all round

d. penyerang

e. rally

Jawaban: a

13 Organisasi bulu tangkis Indonesia adalah....

a. PASI

b. Perbasi

c. PBSI

d. PBVSI

e. PABSI

Jawaban: c

14 Bola dalam permainan bulu tangkis disebut dengan istilah....

a. shuttlecock

b. shuttle hands

c. sticks ball

d. bad cocks

e. badminton ball

Jawaban: a

15 Pada sistem side by side lapangan dibagi menjadi....

a. 2 bagian

b. 3 bagian

c. 4 bagian

d. 5 bagian

e. 6 bagian

Jawaban: a

16 Permainan bulu tangkis berasal dari negara...

a. India

b. Amerika

c. Jerman

d. Prancis

e. Inggris

Jawaban: e

17 Berapa pemain didalam lapangan dan waktu permainan bola basket...

A. 8 pemain dan 5x12 menit

B. 7 pemain dan 3x12 menit

C. 6 pemain dan 4x10 menit

D. 5 pemain dan 4x12 menit

E. 5 pemain dan 4X15 menit

Jawaban: D

18 Berikut ini teknik dalam permainan bola basket adalah...

A. Passing,mengontrol,dribbling

B. Service,blocking,smash

C. Passing,shooting,smash

D. Dribbling,service,blocking

E. Chest pass,dribbling,nembak

Jawaban: E

19 Menggerakan tubuh berirama sehingga otot teregang dan terulur merupakan...

A. Peregangan dinamis

B. Peregangan statis

C. Peregangan kinetis

D. Traching

E. Ballistic J

Jawaban: A

20 Latihan push up dan squat jump bertujuan melatih otot...

A. Punggung dan perut

B. Lengan dan kaki

C. Tangan dan bahu

D. Tungkai dan kaki

E. Kaki dan bahu

Jawaban: B

21 Pemain belakang dalam permainan sepak bola disebut....

a. striker

b. libero

c. back

d. wing

e. stopper

Jawaban: c

22 Man to man merupakan pola pertahanan....

a. satu lawan satu

b. dua lawan satu

c. dua lawan dua

d. dua lawan tiga

e. tiga lawan tiga

Jawaban: a

23 Pemain sepak bola yang posisinya di belakang dan tidak mempunyai lawan tertentu yang harus dijaga dalam melakukan pola pertahanan adalah....

a. center back

b. center forward

c. bek kanan

d. bek kiri

e. libero

Jawaban: e

24 Jika seorang pemain penyerang melakukan pelanggaran di daerah gawangnya sendiri maka akan terjadi...

a. goal kick

b. comer kick

c. free kick

d. penalty kick

e. side kick

Jawaban: d

25 Alat tes untuk mengukur kelincahan seseorang adalah...

A. Dodging run

B. Hexagon test

C. Shuttle run

D. Jawaban A,B,dan C benar

E. Jawaban A,B, dan C salah

Jawaban: D

26 Berikut ini termasuk unsur kebugaran jasmani, kecuali...

A. Kecepatan

B. Daya tahan

C. Koordinasi

D. Ketelitian

E. Kelentukan

Jawaban: D

27 Push up dan sit up bertujuan untuk menguatkan...

A. Otot punggung dan kaki

B. Otot lengan dan perut

C. Otot paha dan kepala

D. Otot betis dan pinggul

E. Otot leher dan paha

Jawaban: B

28 Suatu kesebelasan menggunakan pola 5-3-2 maka kesebelasan itu menekankan pada....

A. Penyerangan

B. Pertahanan

C. Keseimbangan lapangan tengah

D. Keseimbangan barisan depan

E. Serangan berpola

Jawaban: A

29 Yang tidak termasuk pola penyerangan dalam sepak bola adalah...

A. Pola melakukan gerakan tersusun

B. Pola bermain menghadap tembok

C. Pola bermain terencana

D. Pola sapu bersih

E. Pola mencari ruang kosong

Jawaban: B

30 Passing berbentuk parabola dihasilkan dari teknik tendangan menggunakan...

A. Kaki bagian dalam

B. Kaki bagian tumit

C. Kaki bagian luar

D. Punggung kaki

E. Ujung kaki

Jawaban: C

31 Suatu rancangan penyusunan siasat tertentu yang dipilih dan digunakan oleh suatu kesebelasan di lapangan untuk mencapai kemenangan disebut sistem....

a. pertahanan

b. permainan

c. penyerangan

d. piramida

e. strategi

Jawaban: e

32 Sistem penyerangan yang menggunakan pola W – M disebut dengan istilah....

a. 3 – 2 – 2 – 3

b. 2 – 2 – 2 – 4

c. 1 – 3 – 2 – 4

d. 4 – 3 – 2 – 1

e. 3 – 2 – 2 – 2

Jawaban: a