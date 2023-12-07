Ini Gelar Akademik Psikolog, Apa Bedanya dengan Psikiater?

JAKARTA – Jika jadi seorang psikolog, kira-kira mendapatkan gelar akademik apa ya? Lalu apa bedanya dengan psikiater?

Profesi di bidang kesehatan mental telah berkembang pesat, dan ahli psikologi memainkan peran penting dalam membantu individu mengatasi tantangan mental dan emosional. Dalam proses pendidikan mereka, ahli psikologi mengambil sejumlah gelar akademik yang mencerminkan tingkat pengetahuan dan keahlian mereka.

Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan perbedaan antara gelar akademik untuk psikolog dan peran psikiater. Apa itu?

Psikolog

Dilansir dari laman resmi RSJ Jogjaprov, Kamis (7/12/2023) Psikolog klinis adalah sarjana psikologi yang kemudian mengambil kuliah profesi (Magister Psikologi Klinis) dan mendapat gelar psikolog klinis.

Psikiater

Sedangkan psikiater memiliki gelar dr. SpKJ (dokter spesialis kedokteran jiwa), yaitu mereka yang setelah mencapai gelar dokter melanjutkan studi spesialis, yakni kedokteran jiwa atau yang kerap disebut psikaitri (ilmu yang berfokus pada kesehatan jiwa). Artinya, sebelum menjadi seorang psikiater, seseorang harus menyelesaikan pendidikan dokter umum. Kemudian, mereka harus belajar menjadi spesialis kedokteran jiwa (Sp.KJ) selama kurang lebih 4 tahun untuk mempelajari bagaimana menentukan gangguan kesehatan mental, merawatnya, dan mencegahnya.

Selain itu, setelah menyelesaikan pendidikan spesialisasi kedokteran jiwa (Sp-1), seorang psikiater dapat mengambil pendidikan lanjut dokter spesialis untuk mendalami bidang tertentu dari ilmu psikiatri yang dikenal sebagai pendidikan subspesialis (Sp-2).