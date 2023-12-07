Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Gelar Akademik Psikolog, Apa Bedanya dengan Psikiater?

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:02 WIB
Ini Gelar Akademik Psikolog, Apa Bedanya dengan Psikiater?
Gelar akademik psikolog dan psikiater (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Jika jadi seorang psikolog, kira-kira mendapatkan gelar akademik apa ya? Lalu apa bedanya dengan psikiater?

Profesi di bidang kesehatan mental telah berkembang pesat, dan ahli psikologi memainkan peran penting dalam membantu individu mengatasi tantangan mental dan emosional. Dalam proses pendidikan mereka, ahli psikologi mengambil sejumlah gelar akademik yang mencerminkan tingkat pengetahuan dan keahlian mereka.

 BACA JUGA:

Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan perbedaan antara gelar akademik untuk psikolog dan peran psikiater. Apa itu?

Psikolog

Dilansir dari laman resmi RSJ Jogjaprov, Kamis (7/12/2023) Psikolog klinis adalah sarjana psikologi yang kemudian mengambil kuliah profesi (Magister Psikologi Klinis) dan mendapat gelar psikolog klinis.

Psikiater

Sedangkan psikiater memiliki gelar dr. SpKJ (dokter spesialis kedokteran jiwa), yaitu mereka yang setelah mencapai gelar dokter melanjutkan studi spesialis, yakni kedokteran jiwa atau yang kerap disebut psikaitri (ilmu yang berfokus pada kesehatan jiwa). Artinya, sebelum menjadi seorang psikiater, seseorang harus menyelesaikan pendidikan dokter umum. Kemudian, mereka harus belajar menjadi spesialis kedokteran jiwa (Sp.KJ) selama kurang lebih 4 tahun untuk mempelajari bagaimana menentukan gangguan kesehatan mental, merawatnya, dan mencegahnya.

Selain itu, setelah menyelesaikan pendidikan spesialisasi kedokteran jiwa (Sp-1), seorang psikiater dapat mengambil pendidikan lanjut dokter spesialis untuk mendalami bidang tertentu dari ilmu psikiatri yang dikenal sebagai pendidikan subspesialis (Sp-2).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947090/10-jurusan-kuliah-ini-punya-prospek-kerja-menjanjikan-dengan-gaji-tinggi-untuk-wanita-jV8xW1fZ9y.jpg
10 Jurusan Kuliah Ini Punya Prospek Kerja Menjanjikan dengan Gaji Tinggi untuk Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/65/2945169/3-ciri-khas-anak-teknik-yang-dikenal-keren-dan-populer-oOR5Z8oDQH.jpg
3 Ciri Khas Anak Teknik yang Dikenal Keren dan Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/65/2943770/lulus-kuliah-dan-ingin-bekerja-di-bidang-transportasi-logistik-perempuan-juga-bisa-Iw8I4k5lph.jpg
Lulus Kuliah dan Ingin Bekerja di Bidang Transportasi Logistik, Perempuan Juga Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/65/2942492/d3-teknik-industri-ada-di-mana-saja-cek-10-kampus-ini-Re16GuTOov.jpg
D3 Teknik Industri Ada di Mana Saja? Cek 10 Kampus Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942308/bingung-pilih-jurusan-kuliah-ini-daftar-prodi-favorit-termasuk-teknik-njwLk8Xbni.jpg
Bingung Pilih Jurusan Kuliah? Ini Daftar Prodi Favorit Termasuk Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942161/apa-perbedaan-jurusan-arsitek-dan-desain-interior-jK5vUqXzny.jpg
Apa Perbedaan Jurusan Arsitek dan Desain Interior?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement