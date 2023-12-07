10 Contoh Soal PAS Bahasa Indonesia Kelas 4 SD Lengkap dengan Jawabannya

, Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |12:03 WIB

10 contoh soal PAS Bahasa Indonesia kelas 4 SD lengkap dengan jawabannya (Foto: Freepik)

JAKARTA – 10 Contoh Soal PAS Bahasa Indonesia kelas 4 SD lengkap dengan jawabannya penting untuk disimak terutama buat kamu yang sedang ujian. Menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS), siswa dapat melatih pengetahuan dan kemampuannya dengan berbagai latihan soal.

Okezone merangkum 10 Contoh Soal PAS Bahasa Indonesia Kelas 4 SD dari laman resmi Data Disdakmen, Kamis (7/12/2023). Berikut contoh soalnya.

Latihan Soal

1. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca suatu bacaan secara ......

a. Sambil lalu

b. Sekilas

c. Mendalam

d. teori

2. Kalimat utama biasanya terdapat pada tiap .....

a. Kata

b. Paragraf

c. Kalimat

d. Suku kata

3. Rencana kerja yang memuat garis – garis besar suatu karangan disebut .......

a. Tema karangan

b. Kerangka karangan

c. Topik karangan

d. Judul karangan

4. Paragraf sering juga disebut dengan istilah .....

a. Kalimat

b. Alenia

c. Judul

d. kata

5. Karangan yang baik harus memperhatikan penggunaan ejaan yang ........

a. Berlaku

b. Modern

c. Masuk akal

d. Telah lampau

6. Berikut ini merupakan bentuk penulisan judul karangan yang tepat ........

a. Kegemaran Yang Menghasilkan

b. Kegemaran yang menghasilkan

c. Kegemaran Yang menghasilkan

d. kegemaran yang menghasilkan

7. Gagasan utama pada karangan disebut ........

a. Dukungan

b. Paragraf

c. Alur

d. Topik

8. Kegemaran sama artinya dengan ......

a. Sesuatu yang disukai

b. Hal yang menyenangkan

c. Kegiatan sehari – hari

d. Kegiatan menghilangkan kejenuhan

9. Berikut ini bukan kegemaran yang biasa dilakukan anak laki-laki adalah

bermain .......

a. Bola

b. Kelereng

c. Layang – layang

d. Boneka

10. Tiap bait pada pantun terdiri atas ......

a. Dua baris

b. Tiga baris

c. Empat baris

d. Lima baris