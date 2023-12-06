Jurnal Penelitian Ungkap Penyakit Pneumonia Mycoplasma Ternyata Sudah Ada di Indonesia sejak 2018

JAKARTA – Dunia saat ini tengah digemparkan oleh penyebaran penyakit pneumonia mycoplasma yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir di negara Eropa dan China. Ternyata, jurnal penelitian mengungkapkan penyakit ini sudah ada di Indonesia sejak 2018.

Data surveilanse Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan ada 3 kasus pneumonia mycoplasma di Jakarta. Lantas, apa penyakit ini?

Dokter Spesialis Paru Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) menjelaskan bahwa pneumonia merupakan peradangan akut pada paru yang disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Berbahayanya penyakit ini membuatnya menjadi salah satu masalah utama di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kendati demikian, Erlina menjelaskan bahwa penyakit ini bukan penyakit baru.

"Pneumonia mycoplasma ini sudah lama kita temukan di Indonesia. Pada 2018 ada laporannya di jurnal," terang Erlina dalam Konferensi Pers "Update Pneumonia Mycoplasma di Indonesia" oleh Kementrian Kesehatan, Rabu (6/12/2023).

Pada 2017, pneumonia menjadi penyebab utama kematian pada anak usia 5 tahun di Indonesia. Angka kematian akibat penyakit ini kala itu mencapai 15% dari seluruh kematian anak. Sedangkan, kasus baru saat ini berkisar antara 1,5 hingga 14 kasus per 1000 penduduk.