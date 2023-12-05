Ini 4 Alasan Anak Jurusan Teknik Dinilai Keren dan Populer

JAKARTA – Mahasiswa teknik terkenal keren di kalangan masyarakat berkat nilai yang dimiliki oleh jurusannya. Hal ini dikarenakan spesifikasi jurusan dan prospek kerja yang luas. Kesulitan materi yang dipelajari saat kuliah juga menjadi salah satu alasan.

Sudah menjadi perbincangan umum bahwa mahasiswa teknik dinilai keren dan populer. Selain karena mahasiswa jurusan ini yang memang cerdas, ternyata alasannya juga berasal dari rumpun teknik itu sendiri.

Dilansir dari laman resmi BINUS, Selasa (4/12/2023), berikut alasan mengapa jurusan teknik banyak diminati mahasiswa.

1. Cakupan Keilmuan yang Luas

Jurusan teknik memiliki cakupan ilmu yang luas, yang juga berdampak pada prospek kerja lulusan jurusan ini. Bahkan, pada beberapa jurusan teknik juga mempelajari ilmu sosial. Misalnya pada jurusan teknik industri yang mengkolaborasi ilmu teknik dengan ilmu sosial seperti manajemen, psikologi, dan ekonomi. Termasuk materi yang berkaitan dengan tata kelola keuangan, sumber daya manusia dan lingkungannya. Dengan cakupan keilmuan yang luas, lulusan teknik dapat memiliki bermacam kompetensi dan keterampilan yang akan menjadi bekal untuk memulai karir.

2. Bidang Keahlian yang Beragam

Jurusan teknik menyediakan berbagai bidang keahlian, diantaranya ada teknik sipil, teknik informatika, teknik mesin, teknik industri, teknik elektro dan lainnya. Ragam bidang keahlian ini membuat mahasiswa dapat mengembangkan kemampuannya dan disesuaikan dengan kebutuhan industri.