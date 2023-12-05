Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini 4 Alasan Anak Jurusan Teknik Dinilai Keren dan Populer

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |11:01 WIB
Ini 4 Alasan Anak Jurusan Teknik Dinilai Keren dan Populer
Alasan mahasiswa jurusan teknik dikenal keren dan populer (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Mahasiswa teknik terkenal keren di kalangan masyarakat berkat nilai yang dimiliki oleh jurusannya. Hal ini dikarenakan spesifikasi jurusan dan prospek kerja yang luas. Kesulitan materi yang dipelajari saat kuliah juga menjadi salah satu alasan.

Sudah menjadi perbincangan umum bahwa mahasiswa teknik dinilai keren dan populer. Selain karena mahasiswa jurusan ini yang memang cerdas, ternyata alasannya juga berasal dari rumpun teknik itu sendiri.

Dilansir dari laman resmi BINUS, Selasa (4/12/2023), berikut alasan mengapa jurusan teknik banyak diminati mahasiswa.

 BACA JUGA:

Ini Alasan Anak Jurusan Teknik Keren dan Populer

1. Cakupan Keilmuan yang Luas

Jurusan teknik memiliki cakupan ilmu yang luas, yang juga berdampak pada prospek kerja lulusan jurusan ini. Bahkan, pada beberapa jurusan teknik juga mempelajari ilmu sosial. Misalnya pada jurusan teknik industri yang mengkolaborasi ilmu teknik dengan ilmu sosial seperti manajemen, psikologi, dan ekonomi. Termasuk materi yang berkaitan dengan tata kelola keuangan, sumber daya manusia dan lingkungannya. Dengan cakupan keilmuan yang luas, lulusan teknik dapat memiliki bermacam kompetensi dan keterampilan yang akan menjadi bekal untuk memulai karir.

 BACA JUGA:

2. Bidang Keahlian yang Beragam

Jurusan teknik menyediakan berbagai bidang keahlian, diantaranya ada teknik sipil, teknik informatika, teknik mesin, teknik industri, teknik elektro dan lainnya. Ragam bidang keahlian ini membuat mahasiswa dapat mengembangkan kemampuannya dan disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947090/10-jurusan-kuliah-ini-punya-prospek-kerja-menjanjikan-dengan-gaji-tinggi-untuk-wanita-jV8xW1fZ9y.jpg
10 Jurusan Kuliah Ini Punya Prospek Kerja Menjanjikan dengan Gaji Tinggi untuk Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/65/2945169/3-ciri-khas-anak-teknik-yang-dikenal-keren-dan-populer-oOR5Z8oDQH.jpg
3 Ciri Khas Anak Teknik yang Dikenal Keren dan Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/65/2943770/lulus-kuliah-dan-ingin-bekerja-di-bidang-transportasi-logistik-perempuan-juga-bisa-Iw8I4k5lph.jpg
Lulus Kuliah dan Ingin Bekerja di Bidang Transportasi Logistik, Perempuan Juga Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/65/2942492/d3-teknik-industri-ada-di-mana-saja-cek-10-kampus-ini-Re16GuTOov.jpg
D3 Teknik Industri Ada di Mana Saja? Cek 10 Kampus Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942308/bingung-pilih-jurusan-kuliah-ini-daftar-prodi-favorit-termasuk-teknik-njwLk8Xbni.jpg
Bingung Pilih Jurusan Kuliah? Ini Daftar Prodi Favorit Termasuk Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942161/apa-perbedaan-jurusan-arsitek-dan-desain-interior-jK5vUqXzny.jpg
Apa Perbedaan Jurusan Arsitek dan Desain Interior?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement