HOME EDUKASI SEKOLAH

20 Contoh Soal Latihan PAS Pelajaran IPS Kelas 4 SD dan Kunci Jawaban

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |12:01 WIB
20 Contoh Soal Latihan PAS Pelajaran IPS Kelas 4 SD dan Kunci Jawaban
Contoh soal latihan PAS pelajaran IPS dan kunci jawaban (Foto: Freepik)
JAKARTA - Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) bagi siswa Sekolah Dasar sebentar lagi akan berjalan. Untuk itu siswa harus banyak berlatih soal agar mendapatkan hasil yang baik.

UAS atau PAS ini rutin berjalan setelah satu semester belajar di sekolah. Hasil ujian ini jadi salah satu penentu naik kelas atau tidak. Untuk itu, sebelum memulai ujian harus menyiapkan diri agar hasil yang diterima baik.

Okezone telah merangkum contoh soal IPS kelas 4 Sekolah Dasar, Selasa (5/12/2023). Berikut ini contoh soal yang dapat menjadi bahan ajar dan latihan sebelum menghadapi UAS atau PAS tahun ajaran 2023/2024.

 

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d didepan jawaban yang benar !

1. Amel ingin mengetahui Benua Eropa. Amel kemudian membuka atlas yang merupakan kumpulan …

a. peta

b. gambar

c. denah

d. sketsa

Jawab: A

2. Peta Jawa Barat memiliki skala 1 : 10.000. Arti dari skala tersebut adalah …

a. 1 cm pada peta sama dengan 10 cm jarak sebenarnya

b. 10 cm pada peta sama dengan 10 cm jarak sebenarnya

c. 1 cm pada peta sama dengan 10.000 cm jarak sebenarnya

d. 10.000 cm pada peta sama dengan 1 cm jarak sebenarnya

Jawab: C

3. Garis tidak beraturan pada peta merupakan simbol ....

a. gunung

b. kota

c. sungai

d. kabupaten

Jawab: C

4. Wawan melihat tanda titik besar pada peta. Wawan tidak tahu tanda tersebut. Untuk mengetahuinya maka Wawan harus membuka …

a. skala peta

b. simbol peta

c. legenda

d. tahun pembuatan peta

Jawab: C

5. Jenis peta :

(1) peta dunia

(2) peta korografi

(3) peta curah hujan

(4) peta topografi

(5) peta pembagian waktu

Peta umum ditunjukkan oleh nomor …

a. (1), (2), dan (4)

b. (1) , (2), dan (3)

c. (2), (4), dan (5)

d. (3), (4), dan (5)

Jawab: A

6. Warna kuning pada peta melambangkan permukaan bumi ....

a. laut dangkal

b. laut dalam

c. dataran rendah

d. dataran tinggi

Jawab: D

7. Laut yang menjorok ke daratan disebut ....

a. teluk

b. tanjung

c. palung

d. danau

Jawab: A

8. Dataran yang terbentuk dari endapan lumpur sungai di muara disebut….

a. delta

b. dataran banjir

c. pantai

d. teluk

Jawab: A

9. Suku Osing berasal dari …

a. Jawa Barat

b. Bali

c. Madura

d. Jawa Timur

Jawab: D

10. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab ....

a. Arjunawijaya

b. Negarakertagama

c. Sutasoma

d. Ramayana

Jawab: C

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
