Lanjut S2, Ini Pentingnya Belajar Ilmu Hukum hingga Raih Gelar Magister

JAKARTA - Jika kamu ingin menjadi pengacara atau notaris dan tertarik bekerja di bidang hukum, ada baiknya jika kamu melanjutkan jenjang pendidikan ke program S2 atau magister. Lulusan sarjana hukum (SH) bisa menambah gelarnya dengan melanjutkan jenjang S2.

Director of Legal and Secretarial President University, Fennieka Kristianto mengatakan, perkuliahan Program Magister Hukum di Presuniv sangat berbeda jika dibandingkan dengan universitas lainnya di Indonesia. Pasalnya, perkuliahan Program Magister Hukum di President University menggunakan bahasa Inggris.

Apa pentingnya S2 Hukum?

Menurutnya, program studi hukum memahami bahwa untuk sukses di era globalisasi yang sangat pesat dan perkembangan lintas batas, kebutuhan penguasaan bahasa Inggris baik secara profesional maupun sehari-hari menjadi sangat penting. Dengan demikian, semua mata kuliah di Prodi Hukum sepenuhnya dilakukan dalam bahasa Inggris, dibawakan oleh dosen-dosen berkualitas dari berbagai sekolah ternama baik di dalam maupun di dalam negeri. Kursus tersebut juga disesuaikan dengan tren teknologi, bisnis dan keuangan terkini dari seluruh dunia.

President University (Presuniv) resmi membuka Program Magister Hukum. Pembukaan Program Magister Hukum tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 127 Tahun 2023. Terdapat tiga (3) konsentrasi yang disajikan yakni litigasi, hukum korporasi, dan hukum internasional.

"Selain mempelajari ilmu hukum, mahasiswa juga dapat mempelajari bahasa inggris umum dan bahasa inggris hukum di saat yang bersamaan, jadi memperkaya mahasiswa dan meningkatkan daya saing mereka. Ini yang menjadi satu poin plus," kata Fennieka kepada wartawan dikutip, Minggu (3/12/2023).

Adapun, kurikukum yang diterapkan Program Magister Hukum President University berbasis analisis putusan dan project. Programnya itu unik dan singkat, hanya 1,5 tahun.

"Akan tetapi sudah memenuhi kurikulum atau persyaratan yang dipersyaratkan oleh Ditjen DIKTI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)," terangnya.

Kurikulum Magister Hukum

Jika dilihat dari kurikulumnya, lanjut Fennieka, mata kuliah yang ditawarkan Magister Hukum President University sangatlah unik dan jarang ditawarkan Magister Hukum lainnya di Indonesia.

Contohnya, mata kuliah strategist for complex litigation. Mata kuliah seperti ini tentunya masih sangat jarang ditawarkan Magister Hukum lain.

BACA JUGA:

Mahasiswa juga akan diajarkan terkait pendalam terhadap putusan dalam konsentrasi litigasi. Lalu, untuk hukum korporasi lebih banyak melakukan project, sedangkan konsentrasi hukum internasional, mahasiswa akan diajarkan policy brief yang praktis secara mendalam. Selain itu, Program Magister Hukum pada kampus yang berlokasi di Cikarang, Bekasi ini menerapkan sistem pembelajaran Hybrid.

"Ini akan sangat memudahkan para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan lanjutan di bidang hukum, terutama bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja, karena waktu pembelajarannya dilakukan setelah jam pulang kerja," tutur Fennieka.