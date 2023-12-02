Seru! SD Ini Izinkan Siswa Tidur Siang di Sekolah, Tak Ada PR di Rumah

JAKARTA – Pernahkah kamu dimarahi oleh guru di sekolah ketika kamu tertidur di dalam kelas dan tidak mengerjakan tugas rumah? Hal tersebut tidak mungkin terjadi di sebuah sekolah dasar (SD) yang berada di Jawa Timur. SD Muhammadiyah 4 Zamzam mewajibkan tidur siang sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti para siswa didiknya.

Berita viral ini sebenarnya sudah ramai diperbincangkan sejak September lalu. Namun akhir-akhir ini banyak media yang kembali mengangkat berita mengenai mata pelajaran unik yang diterapkan salah satu SD tersebut.

SD yang terletak di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur ini memasukkan mata pelajaran Tidur Siang dalam sistem pembelajaran mereka. Kebijakan baru ini dibuat mengingat manfaat yang diberikan dari kegiatan tidur siang.

Penerapan mata pelajaran ini dimaksudkan agar para siswanya dapat lebih berkonsentrasi dan fokus dalam menyerap ilmu yang diajarkan oleh para guru. Kegiatan tidur siang dianggap dapat membantu merilekskan dan menyegarkan kembali pikiran para siswanya.

Baru diterapkan pada tahun ajaran 2023-2024, pelajaran tidur siang dilakukan selama satu jam, mulai pukul 13.00 sampai 14.00 WIB. Selama pelajaran Tidur Siang diberlakukan, para murid diawasi oleh para guru dan pihak sekolah.

Tidak hanya aturan mengenai tidur siang yang menjadi buah bibir banyak pihak akhir-akhir ini, tetapi sekolah ini juga meniadakan pekerjaan rumah (PR) yang menjadi hal wajar dalam banyak sekolah lainnya. Sistem ini dilabeli dengan nama Full Day School, yang membuat para siswanya mengerjakan seluruh tugasnya di sekolah sehingga tidak menjadi beban ketika mereka pulang. Mengutip dari laman resmi Muhammadiyah selaku organisasi yang menaungi sekolah tersebut, Minggu (3/12/2023), salah seorang guru mengatakan bahwa para siswa dapat berkonsentrasi lebih setelah melakukan tidur siang.

“Alhamdulillah setelah beristirahat, konsentrasi para murid naik sehingga mampu menyerap pelajaran hingga sore,” ungkap Kiki Arya Wijaya, salah seorang guru di SD Muhammadiyah 4 Zamzam.

Penerapan kebijakan ini juga disambut baik oleh para murid SD Muhammadiyah 4 Zamzam. Kinanti, salah satu peserta didik mengungkapkan rasa senangnya dan mengaku lebih bersemangat ketika belajar oleh adanya mata pelajaran baru ini.