Perbedaan SMA Taruna Nusantara dan SMA Pradita Dirgantara, Sekolah Semi Militer

JAKARTA – Tertarik menjadi taruna di sekolah semi militer? Ini ada beberapa perbandingan antara SMA Taruna Nusantara dan SMA Pradita Dirgantara. Meski sama-sama merupakan sekolah semi militer favorit di Indonesia, namun terdapat beberapa perbedaan diantara kedua sekolah ini.

Sama-sama mengundang banyak minat dari para calon peserta didik, kedua SMA ini juga sama-sama terletak di provinsi Jawa Tengah, SMA Taruna Nusantara berada di Magelang dan SMA Pradita Dirgantara yang terletak di Boyolali. Dilansir dari laman masing-masing sekolah, Jumat (1/12/2023), kedua sekolah ini memiliki perbedaan dari segi kurikulum, yayasan yang menaungi, hingga persyaratan nilai masuk. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut beberapa perbedaanya.

BACA JUGA:

SMA Taruna Nusantara

SMA Taruna Nusantara atau yang biasa disebut Tarnus, merupakan sekolah semi militer yang berada di bawah naungan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP), yayasan yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan. SMA Taruna Nusantara pertama kali didirikan pada tahun 1990 dan diresmikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) yang saat itu sedang menjabat, Jenderal Try Sutrisno.

Syarat Nilai Masuk

· Harus memiliki nilai rapor rata-rata per mata pelajaran minimal 85 dan tidak memiliki nilai yang di bawah 80 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada semester 1-5 di kelas 7-9 SMP/MT.

· Jika memiliki prestasi (akademik, olahraga, organisasi, seni budaya) minimal tingkat kota/kabupaten atau ketua OSIS nilai rata-rata minimal 80 dan nilai minimal 75.

· Konversi nilai siswa/i sekolah internasional disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat/Kemendikbud Ristek.

· Memiliki hasil tes IQ minimal 110 sebagai nilai tambah dan tidak bersifat wajib. Hasil IQ diverifikasi oleh anggota Himpunan Psikologi (HIMPSI) yang memiliki masa aktif selama 6 bulan sebelum mendaftar.

BACA JUGA:

Kurikulum

SMA Taruna Nusantara menerapkan dua kurikulum dalam studinya yakni Kurikulum Diknas dan Kurikulum Khusus SMA Taruna Nusantara. Kurikulum Umum yang diterapkan oleh SMA Taruna Nusantara adalah Kurikulum Merdeka & K-13 dengan Struktur Mata Pelajaran wajib dan muatan lokal:

Mata pelajaran wajib di SMA Taruna Nusantara:

· Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

· Pendidikan Pancasila

· Bahasa Indonesia

· Matematika

· Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Kimia, Biologi)

· Ilmu Pengetahuan Sosial (Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi)

· Bahasa Inggris

· Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)

· Informatika

· Seni Musik & Kewirausahaan

Sedangkan mata pelajaran Muatan Lokal di SMA Taruna Nusantara:

· Bahasa Jawa

· Kenusantaraan dan Kepemimpinan

· Bela Negara

· Bimbingan Konseling

Sedangkan dalam Kurikulum Khusus, SMA Taruna Nusantara mengajarkan mata pelajaran yang mengutamakan tiga wawasan yakni: Kebangsaan, Kejuangan, dan Kebudayaan. Mata pelajaran berupa:

· Kenusantaraan dan Kepemimpinan

· Bela Negara

Selain itu, siswa Taruna Nusantara juga perlu mengikuti 4 mata kegiatan yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebagai tambahan Kurikulum Umum:

· Rutin Terjadwal

· Terprogram

· Terproyek

· Kreatif Mandiri