Siswi SMP Dibully 3 Senior di Kebun Jambu, Dipicu Masalah Sepele

JAKARTA - Seorang siswi SMP dianiaya 3 senior berseragam SMA. Kejadian terjadi di kebun jambu mete, kecamatan Mawasangka, kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.

Aksi itu terekam dalam video berdurasi satu menit 27 detik. Terlihat korban mengenakan seragam SMP dan berkerudung, dianiaya oleh para pelaku. Peristiwa perundungan ini terjadi pada Kamis siang (30/11/2023) saat korban pulang sekolah.

Korban diketahui merupakan siswi SMP kelas 2 berinisial NH 16 tahun. Sementara tiga orang pelaku masing-masing berinisial SM 16 tahun, WM 15 tahun dan KL 15 tahun. Dua pelaku berstatus pelajar SMA dan SMK swasta sedangkan satu pelaku putus sekolah.

Aksi perundungan ini berawal dari masalah sepele. Awalnya terjadi karena kesalahpahaman para pelaku terhadap ucapan korban yang membuat para pelaku tersinggung, atau salah paham.