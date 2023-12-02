Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Siswi SMP Dibully 3 Senior di Kebun Jambu, Dipicu Masalah Sepele

Andhy Eba , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |16:05 WIB
Siswi SMP Dibully 3 Senior di Kebun Jambu, Dipicu Masalah Sepele
Siswi SMP dianiaya 3 senior (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang siswi SMP dianiaya 3 senior berseragam SMA. Kejadian terjadi di kebun jambu mete, kecamatan Mawasangka, kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.

Aksi itu terekam dalam video berdurasi satu menit 27 detik. Terlihat korban mengenakan seragam SMP dan berkerudung, dianiaya oleh para pelaku. Peristiwa perundungan ini terjadi pada Kamis siang (30/11/2023) saat korban pulang sekolah.

 BACA JUGA:

Korban diketahui merupakan siswi SMP kelas 2 berinisial NH 16 tahun. Sementara tiga orang pelaku masing-masing berinisial SM 16 tahun, WM 15 tahun dan KL 15 tahun. Dua pelaku berstatus pelajar SMA dan SMK swasta sedangkan satu pelaku putus sekolah.

 BACA JUGA:

Aksi perundungan ini berawal dari masalah sepele. Awalnya terjadi karena kesalahpahaman para pelaku terhadap ucapan korban yang membuat para pelaku tersinggung, atau salah paham.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement