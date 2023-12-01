Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Atasi Perubahan Iklim dengan Kecerdasan Buatan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |20:30 WIB
Atasi Perubahan Iklim dengan Kecerdasan Buatan
Kecerdasan buatan dapat menjadi solusi perubahan iklim (Foto: Science Focus)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu cara untuk mengatasi perubahan iklim kali ini bisa menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). NASA meluncurkan alat artificial intelligence (AI) baru untuk memantau dampak perubahan iklim terhadap lingkungan.

Dipamerkan dalam ajang COP 28, alat AI yang dikembangkan oleh NASA dan IBM ini akan membantu warga Bumi mengukur perubahan lingkungan yang telah terjadi sekaligus membuat prediksi yang lebih akurat tentang masa depan. Pengguna bisa memprediksi dampak perubahan iklim bahkan terhadap rumah mereka. Dengan begitu, pengguna akan dibantu untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan yang bisa menyebabkan kerugian.

Seperti dilansir dari Science Focus, Jumat (1/12/2023), alat ini bekerja mirip seperti Google Earth. Hanya saja pengguna dapat mengubah algoritma yang berbeda untuk menampilkan overlay seperti emisi karbon, risiko banjir dan kebakaran hutan.

Alat ini adalah model dasar yang didukung AI: model yang dapat memetakan sistem kompleks menggunakan data mentah. IBM membangunnya menggunakan keahlian NASA dan, yang terpenting, kumpulan data mereka yang sangat besar, seperti informasi dari satelit.

Secara teori, pengguna bahkan dapat menggunakannya untuk merencanakan ke mana mereka harus atau tidak boleh pergi. Direktur IBM Research Europe untuk Irlandia dan Inggris Dr Juan Bernabe-Moreno, mengklaim alat ini sangatlah bermanfaat.

