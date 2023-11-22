Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

BBM RON Rendah Bisa Merusak Kendaraan Berteknologi AI, Ini Penjelasan Pakar ITB

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |14:12 WIB
BBM RON Rendah Bisa Merusak Kendaraan Berteknologi AI, Ini Penjelasan Pakar ITB
BBM RON Rendah Bisa Merusak Kendaraan Teknologi AI (Foto: Pertamina Patra Niaga)
JAKARTA - Pakar mesin bakar dan konversi energi Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri mengingatkan, pentingnya pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dengan RON tinggi.

Selain ramah lingkungan, BBM dengan oktan tinggi seperti Pertamax series juga bisa merawat mesin dan menghindarkan dari kerusakan. Termasuk di antaranya kendaraan berteknologi artificial intelligence (AI), dan bahkan low cost green car (LCGC).

Kendaraan berteknologi AI misalnya, kata Tri, memang memiliki kemampuan menyesuaikan. Tidak hanya gaya berkendara, misal halus atau kasar. Selain, itu juga ketika pengguna mengganti BBM dengan berbagai kadar oktan. Penyesuaian terjadi, karena kendaraan pintar tersebut, melakukan setting otomatis terhadap ignition timing.

Begitupun Tri mengingatkan, bahwa kendaraan berteknologi AI tersebut tetap memiliki batas toleransi.

“Semua ada range kerjanya. Misal, kendaraan dengan AI disetel agar bisa menggunakan BBM antara RON 92-95. Ketika diberi BBM RON di bawahnya, maka akan terjadi detonasi. Dan kalau dipaksa terus-menerus bisa membuat piston jebol, bolong. Karena terlalu sering detonasi,” kata Tri di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Begitu pula dengan LCGC, Tri mengingatkan, bahwa pabrikan sudah merekomendasikan kendaraan LCGC untuk mengkonsumsi BBM setara Pertamax series. Melalui BBM beroktan tinggi, konsumsi BBM juga bisa lebih hemat. “Jika menggunakan BBM RON rendah, maka konsumsi bahan bakarnya tidak sampai 20 Km/liter, sehingga emisinya tidak green,” kata dia.

Dalam kaitan ini Tri mengatakan, bahwa BBM dengan kadar oktan rendah memang bisa berpengaruh buruk terhadap performa kendaraan. Termasuk menyebabkan knocking atau detonasi yang antara lain ditandai suara mengelitik.

“Misal kendaraan diisi BBM RON rendah, jalan di Jakarta macet jam 14.00 siang. Karena mobil manual, pengendara malas oper dan terus pada gigi dua. Akan terdengar suara mengelitik,” katanya.

