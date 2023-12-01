Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Peneliti UGM Ungkap Fase Nyamuk Aedes Aegypti saat Musim Hujan

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |17:51 WIB
Peneliti UGM Ungkap Fase Nyamuk Aedes Aegypti saat Musim Hujan
Peneliti UGM ungkap fase nyamuk DBD (Foto: Freepik)
A
A
A


JAKARTA - Nyamuk Aedes Aegypti merupakan pencetus kasus DBD. Pemerintah kini tengah menggencarkan penggunaan nyamuk Wolbachia sebagai inovasi untuk pencegahan DBD. Apalagi, setiap kali musim hujan, kasus DBD biasanya meningkat.

Dikutip dari akun YouTube Medicine UI, pada Jumat, (1/12/2023), Wolbachia terbukti mampu melumpuhkan virus Dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Virus dengue ini diyakini tidak akan menular ke dalam tubuh manusia.

Peneliti Warsito Tantowijoyo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan tren kasus DBD saat ini semakin meningkat. Peneliti mengembangkan segala cara untuk menekan kasus tersebut.

"Dari kampus UI dan UGM juga telah berkontribusi cara menghambat penyakit DBD ini agar tidak semakin meningkat," kata Warsito.

 

Fase Musim Hujan

Warsito juga menambahkan, Pemerintah mempunyai target. Ditargetkan tahun 2040, Indonesia bisa terebas dari penyakit DBD. Penyakit DBD ini faktor pertamanya Aedes aegypti yang memiliki faktor populasi yang cukup rendah.

 BACA JUGA:

"Nyamuk ber-wolbachia ini sangat berbeda,” katanya.

Halaman:
1 2
