Selain Nyamuk Wolbachia, Ini Cara Efektif Tekan Kasus DBD

Ini cara menekan kasus DBD yang paling efektif (Foto: Freepik)

JAKARTA - Nyamuk Wolbachia diyakini para ahli akan mampu menekan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di masyarakat. Selain menggunakan nyamuk tersebut, sebetulnya ada beberapa cara efektif untuk menekan kasus DBD di masyarakat. Bagaimana caranya?

BACA JUGA:

Dikutip dari akun YouTube Medicine UI, Jumat (1/12/2023), penyakit DBD masih menghantui Indonesia sebagai negara tropis. Menurut Direktorat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (P2PM) dr. Asik Surya, penyakit DBD hingga saat ini belum terselesaikan. Maka kasus ini setiap tahunnya akan semakin meningkat.

"Penyakit demam berdarah belum bisa, walaupun seringkali tidak mencakup semuanya sehingga dapat diperkirakan," kata Dr. Asik Surya.

BACA JUGA:

Dr. Asik Surya juga menambahkan, bahwa dengan adanya Roadmap ini, penyakit demam dengue diusahakan nol kematian pada tahun 2030. Targetnya, tidak akan ada lagi kasus kematian akibat DBD.