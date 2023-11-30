Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Nadiem Makarim: Mahasiswa yang Ikut Kampus Merdeka Lebih Mudah Dapat Kerja dengan Gaji Tinggi

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:23 WIB
Nadiem Makarim: Mahasiswa yang Ikut Kampus Merdeka Lebih Mudah Dapat Kerja dengan Gaji Tinggi
Ini penjelasan Menteri Nadiem Makarim tentang program Kampus Merdeka (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA - Para mahasiswa ditantang untuk ikut program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBM). Salah satunya dengan melakukan kegiatan magang di luar kampus. Keuntungannya, mahasiswa diklaim lebih terampil dengan mudah mendapatkan pekerjaan.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan di jenjang pendidikan tinggi, Kemendikbudristek memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk belajar dan berjejaring di luar kampus. Saat ini sudah ada lebih dari 910 ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia yang mengikuti berbagai program tersebut.

Nadiem mengklaim mahasiswa yang mengikuti Kampus Merdeka lebih mudah dapat kerja. Selain itu, mereka yang punya pengalaman program tersebut, menurut Nadiem akan mendapatkan gaji pertama yang jauh lebih tinggi.

“Survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa para mahasiswa yang mengikuti program MBKM memiliki waktu tunggu kerja yang lebih singkat dan gaji pertama yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional,” klaim Menteri Nadiem dalam keterangan resmi kepada Okezone saat melantik sejumlah pejabat, dikutip Kamis (30/11/2023).

 BACA JUGA:

Selain itu, Kemendikbudristek juga terus mendorong Pemajuan Kebudayaan untuk mengakselerasi penguatan dan perkembangan ekosistem seni budaya Indonesia. Salah satunya melalui dana abadi kebudayaan yang telah mendukung ratusan seniman, pelaku budaya, dan komunitas seni di seluruh Indonesia.

