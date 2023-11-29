Apakah Masuk SMA Taruna Nusantara Harus Tinggi? Ini Syaratnya

JAKARTA - Apakah masuk SMA Taruna Nusantara harus tinggi? Hal ini patut diketahui, sebab beberapa sekolah ada yang menetapkan batas tinggi siswa untuk memasuki sekolah tersebut.

Menurut laman resmi SMA Taruna Nusantara, Rabu (29/11/2023), tinggi dan berat badan para calon peserta didik yang akan mendaftar tidak memiliki minimal dan maksimal tinggi dan berat badan. Sesuai dengan yang dituliskan pada laman resminya, para calon peserta didik hanya harus memiliki tinggi dan berat badan yang proporsional.

Cara mengukur tinggi dan berat badan yang proporsional juga tertulis pada laman resmi SMA Taruna Nusantara. Pada saat mendaftar nanti, akan ada tim dokter SMA Taruna Nusantara yang memutuskan klasifikasi proporsional tinggi dan berat badan para calon peserta didik yang mendaftar.

Perlu diketahui bahwa sekolah ini merupakan sekolah dibawah naungan YPPSDP (Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan) - Kementerian Pertahanan. Saat itu, Jenderal TNI L.B. Moerdani pada tanggal 20 Mei 1985 di Pendopo Agung Taman Siswa Yogyakarta. Jenderal TNI L.B. Moerdani mempunyai visi untuk membangun sekolah yang mendidik manusia-manusia terbaik dari seluruh Indonesia dan menghasilkan lulusan yang dapat melanjutkan cita-cita para Proklamator.

Dalam pembelajarannya, SMA TN memakai sistem Kurikulum yang dibuat oleh Depdiknas, bukan kurikulum merdeka ataupun kurtilas. Ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok seperti kesatuan dari seluruh elemen pendidikan dan sistem yang khas yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari serta kegiatan sekolah pada umumnya.