Terharu! Guru Tersayang Banjir Hadiah Kue hingga Bunga dari Murid

Hari Guru Nasional 2023, guru diberikan hadiah oleh siswa dan orangtua siswa (Foto: Kurniasih MJ)

JAKARTA - Berbagai kejutan untuk guru tersayang diberikan oleh orangtua siswa dan murid menyambut Hari Guru Nasional 2023. KB Bunda Cinta Nanda, Depok, Jawa Barat mendadak meriah dengan perayaan Hari Guru Nasional 2023.

Hadiah sudah dipersiapkan oleh orangtua siswa dan siswa mulai dari kue, bunga, donat, hingga mug atau cangkir yang sudah diukir nama guru masing-masing. Hal itu membuat para guru terharu.

Kepala Sekolah KB Bunda Cinta Nanda, Manzilah mengapresiasi apa yang dilakukan para siswa dan orangtua siswa. Dia berharap para guru bisa semakin semangat dalam mengajar.