Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Riwayat Pendidikan Chikita Meidy, Ngaku Dibully saat di Sekolah

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |17:10 WIB
Riwayat Pendidikan Chikita Meidy, Ngaku Dibully saat di Sekolah
Riwayat pendidikan Chikita Meidy (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Riwayat pendidikan artis cilik Chikita Meidy menarik untuk diketahui. Namanya tengah ramai menjadi bahan perbincangan warganet usai dirinya mengaku pernah dirundung semasa ia kecil dahulu. Lantas, dimanakah Chikita Meidy pernah menghabiskan masa sekolahnya dulu? Berikut riwayat pendidikannya.

Artis cilik Chikita Meidy tengah menjadi sorotan publik setelah dirinya mengaku pernah mengalami perundungan ketika ia bersekolah dulu. Melansir dari pengakuannya ketika menjadi bintang tamu di kanal YouTube Ferdy ELEMENT, dirinya berkata bahwa perundingan tersebut yang menjadi alasan dirinya menarik diri dari dunia hiburan tanah air.

Riwayat Pendidikan Chikita Meidy

Artis yang lahir pada 22 Oktober 1990 dan bernama lengkap Chika Cecilia Oktaviany mengaku menghabiskan masa sekolahnya di Al Azhar Kelapa Gading.

“Aku dulu tuh sekolah di SD Islam, SMP Islam, SMA Islam Al Azhar,” ujar Chikita Meidy mengutip video dari kanal YouTube Ferdy ELEMENT, Senin (27/11/2023).

Diketahui bahwa Al Azhar Kelapa Gading berlokasi di Jalan Boulevard Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sekolah ini memiliki gedung yang sama untuk 3 jenjang berbeda yakni SD, SMP, hingga SMA.

 BACA JUGA:

Penyanyi berketurunan Minang tersebut mengaku bahwa dirinya mengalami perundungan pada saat ia duduk di kelas 4 SD. Meski tidak menyebutkan nama dari sosok yang merundungnya, namun Chikita Meidy mengatakan bahwa dirinya dirundung oleh kakak kelasnya yang berusia 2 tahun lebih tua. Wanita berumur 33 tahun itu mengatakan bahwa tindakan keji tersebut terjadi kepada dirinya oleh karena dirinya berlabel “artis cilik”.

Semenjak kejadian tersebut, artis cilik pelantun lagu “Kuku Ku” tersebut mengaku trauma dan memutuskan untuk mundur dari dunia hiburan. Dirinya menghabiskan studi SD dan melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA di Al Azhar Kelapa Gading sebagai pelajar pada umumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188781/mirwan-LvBc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Kabur Umrah Kini Terancam Dicopot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188173/riwayat_pendidikan-2OAZ_large.jpg
Adu Pendidikan Muhaimin Iskandar dan Raja Juli, Ternyata Berbeda Latar Belakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/65/3188076/raja_juli-CnWp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187831/riwayat_pendidikan-DHvc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186391/riwayat_pendidikan-kH7E_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Fiki Naki, Youtuber yang Resmi Menikahi Tinandrose
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186383/riwayat_pendidikan-ACOi_large.jpg
Riwayat Pendidikan Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Dilaporkan Istri Sah karena Selingkuh dengan Inara Rusli
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement