Riwayat Pendidikan Chikita Meidy, Ngaku Dibully saat di Sekolah

JAKARTA – Riwayat pendidikan artis cilik Chikita Meidy menarik untuk diketahui. Namanya tengah ramai menjadi bahan perbincangan warganet usai dirinya mengaku pernah dirundung semasa ia kecil dahulu. Lantas, dimanakah Chikita Meidy pernah menghabiskan masa sekolahnya dulu? Berikut riwayat pendidikannya.

Artis cilik Chikita Meidy tengah menjadi sorotan publik setelah dirinya mengaku pernah mengalami perundungan ketika ia bersekolah dulu. Melansir dari pengakuannya ketika menjadi bintang tamu di kanal YouTube Ferdy ELEMENT, dirinya berkata bahwa perundingan tersebut yang menjadi alasan dirinya menarik diri dari dunia hiburan tanah air.

Riwayat Pendidikan Chikita Meidy

Artis yang lahir pada 22 Oktober 1990 dan bernama lengkap Chika Cecilia Oktaviany mengaku menghabiskan masa sekolahnya di Al Azhar Kelapa Gading.

“Aku dulu tuh sekolah di SD Islam, SMP Islam, SMA Islam Al Azhar,” ujar Chikita Meidy mengutip video dari kanal YouTube Ferdy ELEMENT, Senin (27/11/2023).

Diketahui bahwa Al Azhar Kelapa Gading berlokasi di Jalan Boulevard Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sekolah ini memiliki gedung yang sama untuk 3 jenjang berbeda yakni SD, SMP, hingga SMA.

BACA JUGA:

Penyanyi berketurunan Minang tersebut mengaku bahwa dirinya mengalami perundungan pada saat ia duduk di kelas 4 SD. Meski tidak menyebutkan nama dari sosok yang merundungnya, namun Chikita Meidy mengatakan bahwa dirinya dirundung oleh kakak kelasnya yang berusia 2 tahun lebih tua. Wanita berumur 33 tahun itu mengatakan bahwa tindakan keji tersebut terjadi kepada dirinya oleh karena dirinya berlabel “artis cilik”.

Semenjak kejadian tersebut, artis cilik pelantun lagu “Kuku Ku” tersebut mengaku trauma dan memutuskan untuk mundur dari dunia hiburan. Dirinya menghabiskan studi SD dan melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA di Al Azhar Kelapa Gading sebagai pelajar pada umumnya.