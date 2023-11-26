10 Contoh Soal Pertidaksamaan Nilai Mutlak Lengkap dengan Jawabannya yang Mudah Dipahami

Terdapat 10 contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak lengkap dengan jawabannya ini bisa Anda gunakan sebagai bahan latihan.

Pertidaksamaan nilai mutlak merupakan salah satu materi matematika yang diajarkan untuk siswa dan siswi SMA.

Materi ini merupakan sebuah pernyataan matematis yang memiliki dua pembeda, yakni kurang dari (<) dan lebih dari (>). Bilangan real x dalam nilai mutlak dituliskan menjadi |x| = {x, jika x ≥ 0 atau -x, jika x < 0}.

Untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak, Anda harus mengubah bentuk pertidaksamaan yang diketahui sehingga tidak ada lagi nilai mutlak. Guna memahami lebih lanjut, simak 10 contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak lengkap dengan jawabannya berikut ini.

Soal 1

Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak di bawah ini. |5x+10|≥20

Jawaban menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak:

Jika a>0 dan |x|≥a, maka x≥a atau x≤-a.

Maka ditulis:

5x+10≥20

5x≥10

x≥2

5x+10≤-20

5x≤-30

x≤-6

Maka himpunan penyelesaiannya adalah: x≥2 atau x≤-6.

Soal 2

Apa bentuk persamaan dari 7x + 3 ≥ 9x + 15 ?

Jawabannya:

7x + 3 ≥ 9x + 15

7x – 9x ≥ 15 – 3

-2x ≥ 12

-x ≥ 6

x ≤ -6

Sehingga jawabannya adalah x ≤ -6

Soal 3

Apabila x ≥ -3 dan x ≤ 5. Maka x = 3 – 2a adalah…

Jawabannya:

x = 3 – 2a

x – 3 = -2a

-2a = x – 3

2a = 3 – x

a = (3 – x)/2

Untuk x ≥ -3 dan x ≤ 5 sama dengan -2,-1,0,1, 2, 3, 4, 5 maka ketika

x = -3

a = (3-(-3))/2 = 6/2 = 3

x = -2

a = (3-(-2))/2 = 5/2

x = -1

a= (3-(-1))/2 = 4/2 = 2

x = 0

a = (3-0)/2 = 3/2

x = 1

a = (3-1)/2 = 2/2 = 1

x = 2

a = (3-2)/2 = 1/2

x = 3

a = (3-3)/2 = 0

x = 4

a = (3-4)/2 = -1/2

x = 5

a = (3-5)/2 = -2/2 = -1

Sehingga jawaban dari contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak beserta jawabannya adalah -1 ≤ a < 3.

Soal 4

Selesaikan soal berikut | 3x + 7| > | 4x – 8 |

Jawabannya:

| 3x + 7| > | 4x – 8 |

(3x + 7)² > (4x – 8)²

9x² + 42x + 49 > 16x² + 64x + 64

-7x² + 106x – 15 > 0

7x² – 106x + 15 < 0

(7x – 1) (x – 15) < 0

Maka pertidaksamaan nilai mutlak di atas adalah (7x – 1) (x – 15) < 0

Soal 5

Berapakah x dari | x – 2 | < 3 ?

Jawabannya:

| x – 2 | < 3

-3 < x – 2 < 3

-3 + 2 < x – 2 + 2 < 3 + 2

-1 < x < 5

Jadi nilai x dari | x – 2 | < 3 adalah -1 < x < 5

Soal 6

Berapakah nilai x dari pertidaksamaan | x² – 5x + 2| > 2?

Jawabannya:

| x² – 5x + 2| > 2

x² – 5x + 2 < -2

x² – 5x + 4 < 0

(x – 1) (x – 4) < 0

1 < x < 4

Maka nilai x adalah 1 < x < 4

Soal 7

Temukan pertidaksamaan nilai mutlak dari | 2x – 1| < x + 4 …

Jawabannya:

-(x + 4) < 2x – 1 < x + 4

-(x + 4) < 2x – 1 dan 2 x – 1 < x + 4

-x – 4 < 2x – 1

– 3 < 3x

3x > -3

x > -1

Sehingga jawabannya adalah x > -1