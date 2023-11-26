Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 Contoh Soal Pertidaksamaan Nilai Mutlak Lengkap dengan Jawabannya yang Mudah Dipahami

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |09:09 WIB
10 Contoh Soal Pertidaksamaan Nilai Mutlak Lengkap dengan Jawabannya yang Mudah Dipahami
Ilustrasi untuk contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Terdapat 10 contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak lengkap dengan jawabannya ini bisa Anda gunakan sebagai bahan latihan.

 BACA JUGA:

Pertidaksamaan nilai mutlak merupakan salah satu materi matematika yang diajarkan untuk siswa dan siswi SMA.

Materi ini merupakan sebuah pernyataan matematis yang memiliki dua pembeda, yakni kurang dari (<) dan lebih dari (>). Bilangan real x dalam nilai mutlak dituliskan menjadi |x| = {x, jika x ≥ 0 atau -x, jika x < 0}.

Untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak, Anda harus mengubah bentuk pertidaksamaan yang diketahui sehingga tidak ada lagi nilai mutlak. Guna memahami lebih lanjut, simak 10 contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak lengkap dengan jawabannya berikut ini yang dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (26/11/2023).

Soal 1

Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak di bawah ini. |5x+10|≥20

Jawaban menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak:

Jika a>0 dan |x|≥a, maka x≥a atau x≤-a.

Maka ditulis:

5x+10≥20

5x≥10

x≥2

5x+10≤-20

5x≤-30

x≤-6

Maka himpunan penyelesaiannya adalah: x≥2 atau x≤-6.

Soal 2

Apa bentuk persamaan dari 7x + 3 ≥ 9x + 15 ?

Jawabannya:

7x + 3 ≥ 9x + 15

7x – 9x ≥ 15 – 3

-2x ≥ 12

-x ≥ 6

x ≤ -6

Sehingga jawabannya adalah x ≤ -6

Soal 3

Apabila x ≥ -3 dan x ≤ 5. Maka x = 3 – 2a adalah…

Jawabannya:

x = 3 – 2a

x – 3 = -2a

-2a = x – 3

2a = 3 – x

a = (3 – x)/2

Untuk x ≥ -3 dan x ≤ 5 sama dengan -2,-1,0,1, 2, 3, 4, 5 maka ketika

x = -3

a = (3-(-3))/2 = 6/2 = 3

x = -2

a = (3-(-2))/2 = 5/2

x = -1

a= (3-(-1))/2 = 4/2 = 2

x = 0

a = (3-0)/2 = 3/2

x = 1

a = (3-1)/2 = 2/2 = 1

x = 2

a = (3-2)/2 = 1/2

x = 3

a = (3-3)/2 = 0

x = 4

a = (3-4)/2 = -1/2

x = 5

a = (3-5)/2 = -2/2 = -1

Sehingga jawaban dari contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak beserta jawabannya adalah -1 ≤ a < 3.

Soal 4

Selesaikan soal berikut | 3x + 7| > | 4x – 8 |

Jawabannya:

| 3x + 7| > | 4x – 8 |

(3x + 7)² > (4x – 8)²

9x² + 42x + 49 > 16x² + 64x + 64

-7x² + 106x – 15 > 0

7x² – 106x + 15 < 0

(7x – 1) (x – 15) < 0

Maka pertidaksamaan nilai mutlak di atas adalah (7x – 1) (x – 15) < 0

Soal 5

Berapakah x dari | x – 2 | < 3 ?

Jawabannya:

| x – 2 | < 3

-3 < x – 2 < 3

-3 + 2 < x – 2 + 2 < 3 + 2

-1 < x < 5

Jadi nilai x dari | x – 2 | < 3 adalah -1 < x < 5

Soal 6

Berapakah nilai x dari pertidaksamaan | x² – 5x + 2| > 2?

Jawabannya:

| x² – 5x + 2| > 2

x² – 5x + 2 < -2

x² – 5x + 4 < 0

(x – 1) (x – 4) < 0

1 < x < 4

Maka nilai x adalah 1 < x < 4

Soal 7

Temukan pertidaksamaan nilai mutlak dari | 2x – 1| < x + 4 …

Jawabannya:

-(x + 4) < 2x – 1 < x + 4

-(x + 4) < 2x – 1 dan 2 x – 1 < x + 4

-x – 4 < 2x – 1

– 3 < 3x

3x > -3

x > -1

Sehingga jawabannya adalah x > -1

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/624/3154712//sekolah-qvtV_large.jpg
Berapa Syarat Nilai Matematika untuk Daftar STIS 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/33/3109210//jason_ranti-jYOb_large.jpg
Anak Jason Ranti Raih Perunggu di Olimpiade Matematika Malaysia, Begini Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/624/3098265//otak-JmuD_large.jpg
Ini 10 Ahli Matematika Paling Jenius di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/624/3092202//hari_guru-RgMN_large.jpg
Peran Penting Guru dan Teknologi Tingkatkan Numerasi pada Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/624/3091976//matematika-Oh0r_large.jpg
Intip Kemampuan Matematika Siswa Indonesia di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/612/3090559//tak_bisa_kerjakan_soal_matematika_anak_10_tahun_ini_hubungi_layanan_darurat-T6Q0_large.jpg
Tak Bisa Kerjakan Soal Matematika, Anak 10 Tahun Ini Hubungi Layanan Darurat
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement