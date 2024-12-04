Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Peran Penting Guru dan Teknologi Tingkatkan Numerasi pada Siswa

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |09:42 WIB
Peran Penting Guru dan Teknologi Tingkatkan Numerasi pada Siswa
PSF Komitmen Bangun Pendidikan Inklusif di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Vika)
A
A
A

JAKARTA - Putera Sampoerna Foundation (PSF) menegaskan komitmen untuk membangun pendidikan yang inklusif dan meningkatkan penguasaan numerasi di Indonesia. 

Mengusung tema “Membangun Masa Depan Gemilang melalui Pendidikan Inklusif dan Penguasaan Keterampilan Matematika untuk Semua,” PSF pun menyelenggarakan rangkaian acara inspiratif yang melibatkan ahli dan praktisi pendidikan.

Senior Director PSF Elan Merdy menyatakan, guru memegang peran kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang memberdayakan. 

“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Melalui pelatihan dan dukungan, kami percaya mereka dapat menjadi agen perubahan yang menciptakan lingkungan belajar inklusif. Teknologi juga menjadi alat penting dalam memperkuat literasi numerasi siswa,” ujarnya, Rabu (4/12/2024).

Head of Program Development di PSF, Juliana, menambahkan, teknologi seperti video tutorial dan augmented reality dapat membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih menarik dan interaktif. 

"Pendekatan ini juga mendukung guru dalam merancang pembelajaran berbasis proyek," ujarnya. 

Dengan berbagai inisiatif, PSF terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui program seperti Lighthouse School Program, Teachers Learning Centre, dan platform Guru Binar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186649//prabowo-pynF_large.jpg
Prabowo Beri Penghargaan 3 Guru Berdedikasi di Puncak HGN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/624/3186569//guru-kwGP_large.jpg
Viral Guru di Pedalaman Papua Ini Dihadiahi Nanas, Daun Singkong hingga Ubi dari Murid Sekelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186556//prabowo_subianto-t2i7_large.jpg
Prabowo: Kalau Bapaknya Jenderal, Anaknya Harus Lebih Sopan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186552//presiden_prabowo-R3IG_large.jpg
Bela Guru, Prabowo : Hai Orangtua, Kalau Guru Keras Jangan-Jangan Anakmu Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186526//presiden_prabowo_subianto_menghadiri_puncak_peringatan_hari_guru_nasional_2025_di_indonesia_arena_kompleks_gelora_bung_karno-x51q_large.jpg
Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Hari Guru di Indonesia Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738//viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement