Mengenal Generasi Strawberry, Anak Gaul yang Mahir Digital

JAKARTA - Kamu generasi apa? Milenial, alpha, atau generasi Z? Atau jangan-jangan, generasi strawberry? Apa sih itu?

Generasi strawberry adalah sebutan untuk generasi sekarang. Karena di era zaman sekarang dinilai sebagai generasi yang mahir dalam digital, banyak menggunakan bahasa gaul, dan memiliki rentan depresi anxiety.

Dari tahun ke tahun, perkembangan zaman ini telah lahir dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat. Maka dari itu, sejak usia dini sudah mempunyai alat komunikasi. Sehingga, generasi sekarang lebih percaya kepada teknologi digital. Gurti Maya Eka Putri, selaku guru pengampu Matematika di SMAN 1 Cigombong, Kabupaten Bogor, menanggapi banyaknya generasi sekarang sebagai generasi yang begitu manja.

“Dengan adanya media sosial itu mendukung mereka. Jadi yang tadinya mereka gak bisa melapor kepihak berwajib tapi dengan adanya internet itu bisa mengetahui ada undang - undangnya,” ungkap Maya, Minggu (26/11/2023).

Hardi Purnama, selaku guru pengampu Ekonomi juga menambahkan, menjadi guru merupakan tupoksi kita sebagai guru untuk melakukan pendekatan kepada muridnya dengan sesuai batasnya. Dia menginginkan agar siswa bisa menganggap guru sahabat mereka.

“Posisi kita di sekolah ini menjadi guru, orangtua kedua, sahabat mereka juga, jadi kita sebagai guru harus merangkul murid yang berbagai macam karakter dan saya yakin segala sesuatunya akan pasti menjadi teman dia. Bahkan pada saat pembelajaran saya, murid ini terlalu interest itu sangat luar biasa buat saya,” jelas Hardi.

Kemudian, Suci Fandwiyansyah, selaku guru pengampu Bahasa Inggris mengatakan, perbedan zaman dulu dan sekarang itu sangat berbeda. Karena zaman dulu, orangtua selalu menyerahkan anaknya kepada pihak sekolah. Sedangkan, zaman sekarang itu sudah ada undang - undangnya bahwa pihak guru tidak boleh memainkan fisik dan mengeluarkan bahasa yang kasar kepada murid.

“Cara kita untuk murid yang susah diatur itu kita harus mencoba pendekatan kepada murid tersebut seperti diajak diskusi, dirangkul dan diberi arahan,” ujarnya.