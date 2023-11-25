Guru Favorit di Mata Siswa, Cantik hingga Asyik saat Mengajar

JAKARTA – Sabtu, 25 November 2023 adalah Hari Guru Nasional. Untuk menyambut momen bersejarah dalam dunia pendidikan ini, siapa sih guru favoritmu? Mengapa sang guru dikatakan sebagai favorit?

Okezone menghampiri peserta didik dari SMAN 90 Jakarta untuk menanyakan bagaimana sosok guru menurut mereka. Penasaran bagaimana pendapatnya? Simak laporannya berikut ini!

Guru dikenal sebagai sosok berjasa yang rela berjuang demi mencerdaskan anak bangsa. Dalam setiap didikan dan pengajarannya yang berharga, terbentuk peserta didik yang cerdas baik secara akademik maupun karakter.

Menanggapi didikan guru ini, Sabtu (25/11/2023), Okezone menyambangi SMAN 90 Jakarta dan bertanya pada mereka bagaimana sosok guru mempengaruhi hidup mereka selama ini. Ternyata selain asyik mengajar, sejumlah guru juga dinilai memiliki paras yang ayu. Simak rangkumannya berikut!

Guru Favorit di Mata Siswa

1. Bintang Akmal Rosyad, XII IPS 1

Guru adalah seseorang yang mengajarkan saya tentang sesuatu dari 0 hingga saya bisa memproses sesuatu itu serta memotivasi dan manata akhlak saya menjadi lebih baik. bintang menjelaskan bahwa tanpa guru siswa tidak terdidik dan kurangnya moral karena tidak ada yang membimbing dan mengarahkan.

Guru favorit Bintang di SMAN 90 Jakarta adalah Miss Nela. Menurutnya, guru Bahasa Inggris yang cantik ini memiliki cara yang asyik dan seru dalam menyampaikan materi.

2. Shiva Aryanti, XII IPA 2

"Arti guru di hidupku adalah petunjuk," ungkap Shiva dengan lantang. Menurutnya kalau tidak ada guru kita tidak tau arah dan mau kemana tujuan kita. Dalam merayakan Hari Guru Nasional, Shiva ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak nya juga bersyukur karena telah dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti para guru di sekolah.

Di SMAN 90 Jakarta, Syifa sangat kagum pada Pak Yasin. Sang guru matematika yang ahli trigonometri ini memiliki gaya mengajar yang unik yakni dengan arisan soal. Lalu, menurut Syifa, Pak Yasin kerap berbagi cerita yang lucu namun bermanfaat untuk disimak.

3. Chelsea Al Khafid, XI IPS 5

Menurut Chelsea guru adalah orang tua kedua di sekolah yang ingin terbaik bagi muridnya. Perannya dalam menggantikan orang tua di sekolah, guru membimbing muridnya menuju kesuksesan. Chelsea ingin merayakan Hari Guru Nasional dengan memberi kado bagi gurunya sebagai bentuk apresiasi. Ia sendiri sudah berencana untuk patungan dengan temannya dalam membeli kado tersebut.