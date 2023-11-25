Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Suara Hati Guru di Hari Guru Nasional 2023 demi Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |10:23 WIB
Suara Hati Guru di Hari Guru Nasional 2023 demi Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Suara hati guru di Hari Guru Nasional 2023 (Foto: Arsitta Dwi Pramesti)
A
A
A

JAKARTA – Menyambut Hari Guru Nasional 2023, tenaga pendidik memiliki harapan besar terhadap kemajuan dunia pendidikan. Harapan mereka beragam, mulai dari perbaikan sistem pendidikan hingga peningkatan kualitas murid di Indonesia. Apa saja harapannya? Simak laporannya berikut ini.

25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Sebagai hari bersejarah majunya peradaban Indonesia, sudah semestinya kita merayakan dan mengapresiasi kerja keras guru dalam mendidik. 

 BACA JUGA:

Berdasarkan wawancara dengan Okezone, Sabtu (24/11/2023), Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 90 Jakarta Suprapto mengungkapkan bahwa dirinya ingin guru lebih diapresiasi. Untuk Hari Guru Nasional, Suprapto berharap Pemerintah lebih mengapresiasi kerja keras guru dengan penghargaan. 

"Harapannya ada penghargaan dari Pemerintah terhadap guru. Bagaimana guru sebagai garda terdepan untuk membangun (karakter) siswa. Seharusnya ada kebijakan untuk memfasilitasi guru," harapan Suprapto.

Kemuliaan guru yang dipandang oleh Suprapto dibenarkan oleh Guru Bahasa Inggris SMAN 90 Jakarta Maria Ulfah. Saat ditanya arti guru menurut Maria, ia menjawab "Luar biasa."

Bagi Maria guru sangat berjasa dalam membangun peradaban, terutama guru TK dan SD. Tak hanya kemampuan akademis, tetapi juga kesabaran dan banyak hal penting tanpa teori yang harus dikuasai oleh guru. Maria sangat mengapresiasi usaha guru dalam memberikan pengajaran bagi muridnya.

 BACA JUGA:

Ini Kata Siswa

Hal ini diberi tanggapan serupa oleh salah satu siswa bernama Bintang.

"Semoga dunia pendidikan terutama di Indonesia lebih maju dengan cara meningkatkan kualitas anak murid serta sistem pendidikannya yang seharusnya memudahkan peserta didik untuk menyerap materi-materi yang disediakan," harapan Bintang, XII IPS 1.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement