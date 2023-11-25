Suara Hati Guru di Hari Guru Nasional 2023 demi Tingkatkan Kualitas Pendidikan

JAKARTA – Menyambut Hari Guru Nasional 2023, tenaga pendidik memiliki harapan besar terhadap kemajuan dunia pendidikan. Harapan mereka beragam, mulai dari perbaikan sistem pendidikan hingga peningkatan kualitas murid di Indonesia. Apa saja harapannya? Simak laporannya berikut ini.

25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Sebagai hari bersejarah majunya peradaban Indonesia, sudah semestinya kita merayakan dan mengapresiasi kerja keras guru dalam mendidik.

Berdasarkan wawancara dengan Okezone, Sabtu (24/11/2023), Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 90 Jakarta Suprapto mengungkapkan bahwa dirinya ingin guru lebih diapresiasi. Untuk Hari Guru Nasional, Suprapto berharap Pemerintah lebih mengapresiasi kerja keras guru dengan penghargaan.

"Harapannya ada penghargaan dari Pemerintah terhadap guru. Bagaimana guru sebagai garda terdepan untuk membangun (karakter) siswa. Seharusnya ada kebijakan untuk memfasilitasi guru," harapan Suprapto.

Kemuliaan guru yang dipandang oleh Suprapto dibenarkan oleh Guru Bahasa Inggris SMAN 90 Jakarta Maria Ulfah. Saat ditanya arti guru menurut Maria, ia menjawab "Luar biasa."

Bagi Maria guru sangat berjasa dalam membangun peradaban, terutama guru TK dan SD. Tak hanya kemampuan akademis, tetapi juga kesabaran dan banyak hal penting tanpa teori yang harus dikuasai oleh guru. Maria sangat mengapresiasi usaha guru dalam memberikan pengajaran bagi muridnya.

Ini Kata Siswa

Hal ini diberi tanggapan serupa oleh salah satu siswa bernama Bintang.

"Semoga dunia pendidikan terutama di Indonesia lebih maju dengan cara meningkatkan kualitas anak murid serta sistem pendidikannya yang seharusnya memudahkan peserta didik untuk menyerap materi-materi yang disediakan," harapan Bintang, XII IPS 1.