HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini 5 Contoh Puisi Hari Guru Nasional 2023

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |07:50 WIB
Ini 5 Contoh Puisi Hari Guru Nasional 2023
Ini contoh puisi di Hari Guru Nasional 2023 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Puisi Hari Guru Nasional 2023 bisa mengungkapkan betapa pentingnya peran guru terhadap generasi penerus bangsa. Suara hati untuk para guru menjadi ungkapan tulus betapa mulianya profesi ini.

Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Maka tepat rasanya untuk menghormati jasa para guru.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023), membaca puisi untuk para guru juga merupakan salah satu cara kita untuk mengungkapkan betapa berterima kasihnya dirimu kepada Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Berikut 5 contoh puisi Hari Guru Nasional.

Puisi Hari Guru Nasional


1. Cahaya di Kegelapan

Guru, kau bagai bintang di malam gelap,

Cahayamu menerangi lorong kebingungan,

Panduanmu bagaikan fana di tangan,

Menuntun kami ke jalan kebijaksanaan.

2. Kami Bersyukur

Guru, dalam sujud syukur kami merendahkan diri,

Bimbinganmu tak terhingga nilai dan maknanya,

Dengan pengabdianmu, kami bersyukur,

Kau mercusuar ilmu di lautan ketidakpastian.

3. Taman Ilmu

Di taman ilmu, guru adalah penjaga bunga,

Mekar dengan pengetahuan yang membaharui,

Setiap petikannya adalah biji kearifan,

Ditanam dengan kasih, tumbuh menjadi masa depan.

