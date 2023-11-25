Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Katharine Birbalsingh, Guru Paling Galak dan Jutek di Kelas

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |07:03 WIB
Mengenal Katharine Birbalsingh, Guru Paling Galak dan Jutek di Kelas
Ini guru yang dikenal paling galak dan jutek di kelas (Foto: Wales Online/Lorraine)
A
A
A

JAKARTA - Pernahkah kamu diajari oleh guru yang galak? Di Inggris, ada Katharine Birbalsingh. Dia dijuluki sebagai "guru paling galak di Inggris".

 BACA JUGA:

Birbalsingh mengelola Michaela Community School di Wembley, sebuah sekolah dengan keragaman budaya di salah satu daerah paling miskin di London. Dia mengakui bahwa dirinya memang guru yang tegas.

"Saya selalu mengatakan bahwa bersikap tegas itu jelas dan konsisten," ujarnya.

 BACA JUGA:

Salah satu cara untuk mencapai standar tersebut dengan membuat siswa agar tenang saat belajar. Dilansir dari Wales Online, Jumat (25/11/2023), dia berharap para siswa bisa lebih berkualitas. Saat tampil di Lorraine ITV, dia mengatakan, saat ini kita sering berpikir bahwa keheningan itu menindas padahal sebenarnya, anak - anak bergerak sangat cepat agar fokus dengan pelajaran mereka.

Halaman:
1 2
