HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Dokter Victor Chang, Ahli Bedah Australia-Tiongkok Pelopor Transplantasi Jantung Modern

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:20 WIB
Mengenal Dokter Victor Chang, Ahli Bedah Australia-Tiongkok Pelopor Transplantasi Jantung Modern
Mengenal sosok ahli jantung dokter Victor Chang (Foto: Sarkari Exam)
A
A
A

JAKARTA - Sosok dokter Victor Chang yang berjasa dalam dunia kedokteran muncul di Google Doodle beberapa waktu lalu. Siapa sih dokter Victor Chang?

Dia adalah sosok dokter bedah jantung asal Tiongkok-Australia yang kenalkan cara transplantasi jantung modern. Dikutip dari laman Victor Chang Cardiac Research Institute, Rabu (22/11/2023), dokter Victor Chang merupakan dokter kelahiran Shanghai, China pada 22 November 1936. Dirinya merupakan seorang dokter ahli bedah yang menjadi pelopor dalam transplantasi jantung modern.

 BACA JUGA:

Dokter Victor Chang memiliki minat di dunia kedokteran sebab sang ibunda pernah mengidap penyakit kanker payudara. Dirinya menuntaskan sekolahnya setelah pindah ke Australia di Christian Brothers College di Lewisham.

Chang kemudian serius menempuh studi kedokteran di University of Sydney, Australia dengan gelar Sarjana Kedokteran dan Bedah kemudian melanjutkan residensi di Rumah Sakit St. Vincent.

Dirinya juga pernah melanjutkan pendidikan dan bekerja dalam dunia kedokteran bedah sampai ke Inggris dengan mengikuti pelatihan kardiotoraks di Mayo Clinic dan ke Amerika Serikat. Hingga akhirnya ia kembali lagi ke tempat dirinya dibesarkan, Australia.

 BACA JUGA:

Chang pernah bergabung dengan tim bedah jantung pertama di Australia pada tahun 1968. Setelah dua dekade berada di tim bedah jantung, Chang jadi dokter yang berhasil melakukan transplantasi jantung ke seorang pasien termuda berusia 14 tahun bernama Fiona Coote pada tahun 1984.

Di tahun yang sama dokter Victor Chang menjadi pelopor Program Transplantasi Jantung Nasional di Rumah Sakit St. Vincent. Ia berperan dalam mengembangkan katup jantung buatan dan alat bantu jantung buatan.

Halaman:
1 2
