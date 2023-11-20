Mahasiswa Meneliti Lumpur Pasir Pantai Kejawanan yang Berkhasiat untuk Kesehatan

BANDUNG - Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta Fakultas Keperawatan meneliti khasiat lumpur pasir Pantai Kejawanan. Warga sekitar percaya pasir pantai tersebut dinilai mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Benarkah?

Tim riset tersebut bernama “Seraphy” beranggotakan Hadi Firdaus (Ilmu Kelautan), Nabyla Nur’aeni (Keperawatan), Andriano Sembiring (Ilmu Kelautan), Mala Dewi Sopa (Ilmu Kelautan), dan Annisa Zahra (Ilmu Kelautan) di bawah bimbingan dosen FPIK Santi Rukminita Anggraeni. Tim ini berhasil lolos ke ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-36, 26 November – 1 Desember 2023.

Tim melakukan kajian oseanologi dan kesehatan terhadap pasir di pantai Kejawanan pada 29 Juli – 3 Agustus 2023 lalu. Tim melakukan pengumpulan data meliputi data oseanologi dan kesehatan.

Data oseanologi berupa parameter fisika dan kimia air laut dan sedimen pasir. Sementara data kesehatan berupa responden dari pengunjung pantai yang telah melakukan terapi pasir.