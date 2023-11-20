Riwayat Pendidikan Ziva Magnolya Juara Tepok Bulu 2023, Kuliah di UPN Veteran Jakarta

JAKARTA – Riwayat pendidikan seorang Ziva Magnolya menarik untuk diketahui. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu berhasil keluar sebagai juara olahraga bulu tangkis pada acara bertajuk Tepok Bulu 2023. Ziva yang berpasangan dengan aktor Arya Saloka mampu mengalahkan pasangan Malaysia, Atu Zero/Atita Haris dalam 3 set pertandingan. Lantas, bagaimana riwayat pendidikan dari juara tiga Indonesian Idol musim kesepuluh ini?

Riwayat Pendidikan Ziva Magnolya

Penyanyi yang biasa dipanggil ‘njip’ ini memiliki nama lengkap Ziva Magnolya Muskitta. Wanita kelahiran 14 Maret 2001 ini merupakan anak bungsu dari dua bersaudara yang memulai karir bernyanyi ketika dirinya berhasil menjadi runner-up di salah satu ajang kompetisi menyanyi daring.

BACA JUGA:

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (20/11/2023), Ziva menghabiskan masa sekolah dasarnya di SD St. Bellarminus Jakarta yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya Ziva, artis Enzy Storia juga pernah berseragam SD St. Bellarminus ketika dirinya masih duduk di sekolah dasar. Ziva sendiri merupakan alumni SD St. Bellarminus kelulusan tahun 2013.

Pada masa SD, Ziva sendiri pernah bercita-cita menjadi seorang atlet bulu tangkis. Pelantun lagu Pilihan Yang Terbaik ini kemudian sempat mengikuti les privat bulu tangkis dari kelas 4 hingga 5 SD. Namun, seiring berjalannya waktu, dirinya mengurungkan niat menjadi seorang atlet dan fokus pada minat lainnya, bernyanyi.

Penyanyi keturunan Ambon dan Dayak ini kemudian melanjutkan pendidikan SMP di SMPK Penabur Kota Wisata Cibubur. Ziva merupakan seorang siswi SMPK Penabur Kota Wisata Cibubur kelulusan tahun 2016.

BACA JUGA:

Setelah lulus masa SMP, Ziva menempuh masa SMA di sekolah negeri SMA Negeri 2 Gunung Putri. Di SMA Negeri 2 Gunung Putri, Ziva mengambil jurusan IPS. Ziva mengambil jurusan IPS oleh karena dirinya merasa bahwa lebih menyukai pelajaran yang berbau sosial.

Pada saat SMA, Ziva pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakkan karena ucapan temannya. Ziva pernah menangis karena perkataan temannya yang menghina fisik dari seorang Ziva. Melansir dari kanal Youtube Superyouth ID, Senin (20/11/2023), penyanyi berumur 22 tahun ini bercerita bahwa dirinya juga pernah melakukan hal-hal nakal seperti ‘cabut’ dari kelas dan memberikan sontekan kepada teman sekolahnya. Selain itu, Ziva juga gemar untuk bermain gim dan tidur pada saat guru sedang memberikan pelajaran di kelas.