Jadwal Libur Panjang Anak Sekolah dan Mahasiswa, Cek di Sini

Ini jadwal libur akhir tahun (Foto: Freepik)

JAKARTA - Liburan akhir tahun menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para pelajar SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa. Setelah melaksanakan ujian akhir semester, biasanya sekolah akan memberikan libur panjang. Kapan ya?

Selain libur semester, ada juga libur di hari besar alias tanggal merah yang sangat dinanti-nanti. Menjelang akhir tahun, ada beberapa perayaan atau hari besar yang ditandai sebagai hari libur sekolah di kalender nasional.

Melansir dari berbagai sumber, Senin (20/11/2023), setiap sekolah memiliki kalender akademik masing-masing dengan jadwal libur dan masuk sekolah yang sedikit berbeda sesuai dengan peraturan daerah atau yayasan sekolah. Dari kalender akademik rata-rata sekolah, biasanya libur sekolah jatuh di akhir bulan Desember 2023 dan akan masuk kembali di awal Januari tahun 2024. Untuk tingkat perguruan tinggi, jadwal libur kuliah tergantung dari masing-masing kampus, namun beberapa kampus biasanya mulai libur di akhir Desember 2023.

Biasanya libur semester juga digabung dengan libur hari besar seperti libur perayaan Natal dan cuti bersama pada tanggal 25-26 Desember 2023 dan Tahun Baru 2024 pada 1 Januari 2024. Berikut rinciannya yang dapat disimak.

Jadwal Libur Semester Ganjil Sekolah di Beberapa Provinsi

Provinsi Banten

Libur semester ganjil selama 13 hari akan dimulai pada 16 Desember 2023 - 2 Januari 2024.

Provinsi DKI Jakarta

Libur semester ganjil selama 13 hari sejak 18 Desember 2023 - 30 Desember 2023.

Provinsi Jawa Barat

Di Jawa Barat, libur semester ganjil akan dimulai dari 27 Desember 2023 - 9 Januari 2024.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari Yogyakarta, Libur semester ganjil bagi anak sekolah akan dimulai di tanggal 27-29 Desember 2023 selama tiga hari.

Provinsi Jawa Tengah

Libur semester ganjil dimulai dari 18-30 Desember 2023 selama 13 hari.

Provinsi Jawa Timur

Libur semester ganjil kurang lebih 9 hari dimulai dari 22-30 Desember 2023.

Provinsi Bali

Di wilayah Bali, libur semester ganjil dimulai dari 18-30 Desember 2023 selama 13 hari.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Libur semester ganjil di NTT selama 9 hari dimulai dari tanggal 23-31 Desember 2023.

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Libur semester ganjil di NTB akan dimulai di 22 Desember 2023-6 Januari 2024.

Provinsi Sumatera Barat

Libur semester ganjil di Sumatera Barat kurang lebih 13 hari dimulai dari 18-30 Desember 2023.

Provinsi Kalimantan Selatan

Libur semester ganjil dimulai sejak tanggal 18-30 Desember 2023 selama 13 hari.

Provinsi Sulawesi Barat

Di Sulawesi Barat, libur semester ganjil juga selama 13 hari dimulai sejak 18-30 Desember 2023.

Provinsi Papua Barat

Selama 14 hari, libur semester ganjil di Papua Barat dimulai dari tanggal 18-31 Desember 2023.