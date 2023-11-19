Cerita Enzy Storia Kuliah S1 Atas Keinginan Pribadi Sambil Bekerja

JAKARTA - Enzy Storia memiliki niat sejak lama untuk meraih gelar sarjana. Akhirnya keinginan itu terwujud pada Sabtu (18/11/2023) setelah ia meraih gelar sarjana dari Fakultas Manajemen dan Bisnis di Universitas Binus.

Artis Medina Dina merupakan salah satu publik figur, hadir dalam acara wisuda Enzy Storia di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 18 November 2023 kemarin. Menurutnya, keinginan untuk kuliah, adalah keinginan pribadi Enzy Storia.

Dalam moment ini, Medina mengaku tak menyangka kalau Enzy Storia merupakan sahabat dekatnya itu akhirnya menyandang gelar sarjana di Binus University. Setelah 4 tahun lamanya, berjuang keras mewujudkan mimpi dan cita-citanya tersebut.

"Perasaan baru bilang kemarin bilang 'kak aku mulai kuliah deh' tiba2 udh lulus aja nih anak, gak pernah bangga sama kamu tuh,"tulis Medina Dina sambil menambahkan emoji ketawa, diakun instagram miliknya, dikutip pada Minggu (19/11/2023).

Dalam potret ini, perempuan sempat diisukan pacar baru Gading Marten ini, berswafoto dengan Enzy Storia tengah memakai baju wisuda. Sambil memegang buket bunga berukuran besar di tangannya.

Bahkan di beberapa slide selanjutnya, Medina dan Enzy Storia pun melakukan swafoto bareng beberapa peserta wisuda Binus University lainnya. Atas postingan itu, Enzy Storia mengucapkan bentuk terimakasih serta dukungan dari Medina Dina dalam perkuliahannya selama 4 tahun ini.

"Thank you, kakak tersayangkuu,"komentar Enzy Storia membalas di kolom komentar.