Ini Peran Mahasiswa Fashion Design Rajut Budaya Indonesia Lewat Wastra

JAKARTA - Budaya dan fashion memang tidak bisa dipisahkan. Banyaknya desainer muda di Indonesia saat ini jadi tanda Indonesia sangat mampu untuk bersaing di pasar mode dunia. Tidak hanya para desainer profesional, mereka yang masih kuliah di SMK dan perguruan tinggi tidak dapat diremehkan karyanya.

Desainer muda dari LaSalle College Jakarta saling unjuk gigi di pagelaran busana ‘Spotlight 2023’ di Jakarta. Ada empat sekuens desain yang memadukan unsur budaya tradisional Indonesia dan modern dengan sentuhan Wastra Indonesia. Setiap desain yang dipamerkan dibaluti kain khas daerah seperti kain tenun Endek Bali, kain tenun Dayak Iban, kain motif tenun Sabu, dan kain songket Palembang.

Empat sekuens tersebut bertajuk Venus yang di desain jadi busana kasual, kemudian Sanctuary dan Madd’a Lodd’o yang di desain jadi ‘ready to wear deluxe’, dan Maharani yang dibuat dengan tema ‘formal evening wear’.

“Madd’a Lodd’o itu adalah karya skripsi kerjasama antara LaSalle dengan program Magister di Trisakti (jurusan ) Desain Produk. Ini sebenarnya karya tesis. Desainernya Jennifer Agrilla, salah satu dosen di LaSalle,” kata Shinta Djiwatampu, Fashion Design Program Director LaSalle, dikutip Sabtu (18/11/2023)

Salah satu sekuens desain yang dipamerkan yakni Madd’a Lodd’o juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain, yakni Universitas Trisakti. Desain tersebut dibuat oleh salah satu dosen yang ada di LaSalle College untuk tesisnya Magisternya di Trisakti. Tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi dosen juga dibebaskan oleh LaSalle untuk ikut serta memamerkan karyanya di pagelaran tersebut.