Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Peran Mahasiswa Fashion Design Rajut Budaya Indonesia Lewat Wastra

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |10:21 WIB
Ini Peran Mahasiswa Fashion Design Rajut Budaya Indonesia Lewat Wastra
Ini koleksi para desainer LaSalle College di Spotlight 2023 (Foto: Salsyabila Sukmaningrum)
A
A
A

JAKARTA - Budaya dan fashion memang tidak bisa dipisahkan. Banyaknya desainer muda di Indonesia saat ini jadi tanda Indonesia sangat mampu untuk bersaing di pasar mode dunia. Tidak hanya para desainer profesional, mereka yang masih kuliah di SMK dan perguruan tinggi tidak dapat diremehkan karyanya.

Desainer muda dari LaSalle College Jakarta saling unjuk gigi di pagelaran busana ‘Spotlight 2023’ di Jakarta. Ada empat sekuens desain yang memadukan unsur budaya tradisional Indonesia dan modern dengan sentuhan Wastra Indonesia. Setiap desain yang dipamerkan dibaluti kain khas daerah seperti kain tenun Endek Bali, kain tenun Dayak Iban, kain motif tenun Sabu, dan kain songket Palembang.

Empat sekuens tersebut bertajuk Venus yang di desain jadi busana kasual, kemudian Sanctuary dan Madd’a Lodd’o yang di desain jadi ‘ready to wear deluxe’, dan Maharani yang dibuat dengan tema ‘formal evening wear’.

 Koleksi LaSalle College (Foto: Salsyabila Sukmaningrum)

“Madd’a Lodd’o itu adalah karya skripsi kerjasama antara LaSalle dengan program Magister di Trisakti (jurusan ) Desain Produk. Ini sebenarnya karya tesis. Desainernya Jennifer Agrilla, salah satu dosen di LaSalle,” kata Shinta Djiwatampu, Fashion Design Program Director LaSalle, dikutip Sabtu (18/11/2023)

 BACA JUGA:

Salah satu sekuens desain yang dipamerkan yakni Madd’a Lodd’o juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain, yakni Universitas Trisakti. Desain tersebut dibuat oleh salah satu dosen yang ada di LaSalle College untuk tesisnya Magisternya di Trisakti. Tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi dosen juga dibebaskan oleh LaSalle untuk ikut serta memamerkan karyanya di pagelaran tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186340/soleh-QaSr_large.jpg
Soleh Solihun Ingatkan Mahasiswa agar Tak Termakan Hoaks, Ajak Berpikir Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186327/wamen_stella-mreK_large.jpg
Wamen Stella Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis, Beri 2 Modal Penting Hadapi Dunia Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185138/hunian-U73o_large.jpg
Mahasiswa USU Ditantang Buat Inovasi Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875/hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182732/mahasiswa-Uhcd_large.jpg
Mahasiswa RI Kembangkan Solusi Energi Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162537/angela-yu0Y_large.jpg
Mahasiswa UNTAR Apresiasi Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo: Materinya Aplikatif dan Relevan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement