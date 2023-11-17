Vokasi Unjuk Gigi, Intip Koleksi Fashion 3 SMK Negeri

JAKARTA - Para siswa vokasi dari SMK negeri membuktikan mereka lebih terampil dalam urusan fashion. Terbukti, Kemendikbudristek di bawah BBPPMPV Bisnis Pariwisata mengirim hasil karya vokasi untuk memamerkan karyanya pada perhelatan fashion nasional Spotlight 2023.

Koleksi busana yang diperlihatkan merupakan hasil karya pelatihan tenaga pendidik pada program upskilling reskilling tata busana BBPPMPV Bispar Kemendikbudristek. Penasaran sekolah mana dan bagaimana koleksinya? Yuk simak laporannya, Jumat (17/11/2023).

1. SMKN 3 Malang

Desainer muda asal SMKN 3 Malang membuka pertunjukan Parade 2 Segmen BBPPMPV Bispar- Kemendikbudristek. Dengan delapan looks fashion yang menawan, SMK 3 Malang menciptakan koleksi fashion ready to wear dalam susunan warna tropikal. Pada koleksinya, mereka mengangkat budaya lokal khas daerahnya. Dalam susunan looks layering, dress yang mereka buat sangat menawan di bawah lampu sorot panggung runaway.

2. SMKN 6 Semarang

Pertunjukkan selanjutnya hadir dari SMKN 6 Semarang. Dengan anggun, para model berlenggak-lenggok berjalan di catwalk dalam balutan busana hasil karya siswa SMK ini. Dengan susunan warna merah, hitam, abu-abu, dan putih, dress etnik yang ditampilkan nampak menakjubkan. Koleksi dress ini juga dipercantik dengan hiasan kepala berupa topi dan dipadukan dengan sepatu hak tinggi.

3. SMKN 4 Balikpapan

Segmen Kemendikbudristek ditutup dengan manis oleh SMKN 4 Balikpapan. Dengan memamerkan tujuh karyanya, SMKN 4 Balikpapan sukses mengundang tepuk tangan riuh penonton berkat koleksinya yang menawan. Koleksi busana ini terlibat anggun dengan berbagai looks yang peragakan oleh model. Karya menawan mereka sukses membuat banyak pihak bangga akan prestasi vokasi pada dunia fashion masa kini.

Karya siswa vokasi ini dipromosikan dalam panggung runaway dan dipajang pada pameran di acara Spotlight 2023. Selain itu, juga terdapat booth dengan stock produk secara langsung. Keuntungan dari produk yang terjual nantinya akan menjadi hak penuh sekolah.