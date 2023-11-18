Beri Kuliah di UGM, Ini Pesan Dubes Inggris

YOGYAKARTA - Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey memberi kuliah umum di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Di hadapan ratusan mahasiswa, Dominic Jermey menjelaskan mengenai hubungan bilateral Inggris-Indonesia di bidang pendidikan, politik, digitalisasi, seni budaya dan perubahan iklim dunia.

Ia juga menyampaikan rencana kunjungan adik raja Charles III, Pangeran Edward ke Indonesia. Dubes Inggris juga memberikan penegasan posisi inggris dalam situasi perang Israel-Palestina di Gaza.

BACA JUGA:

Berlokasi di FIB UGM, dia menyampaikan kuliah umumnya. Dia menegaskan Indonesia-Inggris terus bekerjasama mengurangi pemanasan global dan emisi karbon di negara masing-masing. Kedua negara juga memiliki komitmen berkolaborasi dalam memitigasi, adaptasi, pendanaan hijau untuk memperoleh hasil yang sukses dari global stocktake yang akan berlangsung pada COP28, khususnya dalam menekan kenaikan suhu global dibawah 1,5 derajat celcius.

BACA JUGA:

Dia juga menegaskan posisi negaranya dalam situasi perang Israel dan Palestina di Gaza yang telah memakan korban nyawa hingga belasan ribu orang. Menurutnya, situasi di Gaza benar-benar tragis dan sangat sulit sehingga Inggris berupaya semaksimal mungkin meningkatkan akses kemanusiaan sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan dapat sampai ke rakyat Palestina.