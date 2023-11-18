Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Beri Kuliah di UGM, Ini Pesan Dubes Inggris

Heru Trijoko , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |09:31 WIB
Beri Kuliah di UGM, Ini Pesan Dubes Inggris
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey (Foto: Twitter Gov.UK)
A
A
A

YOGYAKARTA - Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey memberi kuliah umum di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Di hadapan ratusan mahasiswa, Dominic Jermey menjelaskan mengenai hubungan bilateral Inggris-Indonesia di bidang pendidikan, politik, digitalisasi, seni budaya dan perubahan iklim dunia.

Ia juga menyampaikan rencana kunjungan adik raja Charles III, Pangeran Edward ke Indonesia. Dubes Inggris juga memberikan penegasan posisi inggris dalam situasi perang Israel-Palestina di Gaza.

 BACA JUGA:

Berlokasi di FIB UGM, dia menyampaikan kuliah umumnya. Dia menegaskan Indonesia-Inggris terus bekerjasama mengurangi pemanasan global dan emisi karbon di negara masing-masing. Kedua negara juga memiliki komitmen berkolaborasi dalam memitigasi, adaptasi, pendanaan hijau untuk memperoleh hasil yang sukses dari global stocktake yang akan berlangsung pada COP28, khususnya dalam menekan kenaikan suhu global dibawah 1,5 derajat celcius.

 BACA JUGA:

Dia juga menegaskan posisi negaranya dalam situasi perang Israel dan Palestina di Gaza yang telah memakan korban nyawa hingga belasan ribu orang. Menurutnya, situasi di Gaza benar-benar tragis dan sangat sulit sehingga Inggris berupaya semaksimal mungkin meningkatkan akses kemanusiaan sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan dapat sampai ke rakyat Palestina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183694/mahasiswa-sxqB_large.jpg
Mahasiswa UGM Ciptakan Kemasan Ramah Lingkungan, Bahannya dari Jamur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/65/3144301/ugm-Plu1_large.jpg
Mahasiswa Jadi Tersangka, UGM Bentuk Tim Komite Etik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143857/wisudawan_termuda-XWUT_large.jpg
Wisudawan Termuda UGM Raih Gelar S1 Farmasi di Usia 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/65/3129034/ugm-IncA_large.jpg
UGM Pecat Guru Besar yang Cabuli 13 Mahasiswi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/65/3124922/ugm-CBd8_large.jpg
Penjelasan UGM soal Polemik Ijazah Jokowi yang Dituding Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/65/3119503/ugm-Erg1_large.jpg
Daftar Jurusan UGM dengan Daya Saing Terendah sebagai Referensi SNBT 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement