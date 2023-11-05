Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Lakukan Kolaborasi Internasional, Rektor UGM Kunjungi Universitas dan Industri di Eropa

Richard Ariyanto , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |06:46 WIB
Lakukan Kolaborasi Internasional, Rektor UGM Kunjungi Universitas dan Industri di Eropa
Rektor UGM kunjungi universitas di Eropa. (Foto: UGM)
JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan kolaborasi internasional dalam mempromosikan reputasi kampus sebagai pemain global dalam pendidikan tinggi.

Salah satu strategi untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membangun kolaborasi tematik melalui kerja sama universitas atau konsorsium.

Seiring meredanya pandemi, UGM aktif membangun kembali kolaborasi dengan banyak mitra dari seluruh dunia secara langsung. UGM percaya bahwa melalui koneksi langsung, keterlibatan yang lebih kuat dapat tercipta.

Dalam semangat membangun kolaborasi yang efektif dengan mitra-mitra universitas, Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, bersama dengan pimpinan universitas dan fakultas (Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Hukum, Fakultas Filsafat, dan Fakultas Ilmu Budaya) mengunjungi enam universitas dan dua lembaga di negara-negara Eropa mulai dari 26 Oktober hingga 3 November 2023. Perjalanan ini dimulai dari Republik Ceko.

H.E. Kenssy Ekaningsih, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko, menyambut delegasi UGM di Wisma Duta Indonesia.

"Banyak kolaborasi potensial yang bisa dieksplorasi di Ceko, dan kedutaan akan sangat terbuka untuk memfasilitasi dan menghubungkan UGM dengan mitra-mitra yang dituju di Ceko,"kata Duta Besar Kenssy.


Kunjungan ke Universitas Palacky

Pada 27 Oktober 2023, delegasi mengunjungi Universitas Palacky untuk menjelajahi lebih banyak kolaborasi potensial yang diinisiasi oleh Fakultas Ilmu Budaya melalui Proyek Erasmus+ dan program IISMA.

Halaman:
1 2
