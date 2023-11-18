Ini 3 Artis yang Merupakan Alumni SMA Kolese Gonzaga

JAKARTA - Artis yang merupakan alumni SMA Kolese Gonzaga ini perlu kamu ketahui. Sekolah ini juga menerapkan kedisiplinan dan mencetak beberapa selebriti.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (18/11/2023) bahwa SMA ini terletak di Jalan Pejaten Barat nomor 10A, Jakarta Selatan. SMA ini juga merupakan sekolah swasta Katolik yang sudah berdiri sejak 1987 dengan nama Kolese Kanisius Unit selatan. Setelah tahun 1988 barulah memakai nama Kolese Gonzaga.

Nama Gonzaga ini berasal dari nama santo pelindung sekolah, Santo Aloysius Gonzaga. Walaupun demikian, sekolah ini terkenal dengan panggilan Gonz ataupun GC (Gonzaga College).

Siapa saja artis yang pernah bersekolah di sini? Berikut adalah daftarnya yang sudah dirangkum oleh tim Okezone.

Artis Alumni SMA Kolese Gonzaga

1. Pandji Pragiwaksono

Pandji pernah bercerita bahwa dahulu pernah khawatir saat pertama kali masuk sekolah ini. “Saya belum pernah bersekolah di sekolah Katolik sebelumnya,” Ujarnya di blog pribadinya.

Namun kekhawatirannya tidak terjadi sama sekal. Walaupun Pandji minoritas disana, tetapi hak sebagai muslim tetap dibela. "Di kelas 1 tidak ada pelajaran Agama, adanya pelajaran Etika. Ketika kelas 2 & 3 ada pelajaran Agama Katolik, tapi saya diperbolehkan untuk keluar kelas. Bahkan guru tersebut menyuruh saya bawa Al Quran supaya ketika pelajaran agama Katolik, saya mendalami sendiri Islam.”

Tidak hanya dalam sekolahnya saja, teman-temannya pun penuh toleransi. Saat Adzan Maghrib saja, permainan sepakbola yang saat itu terjadi di bulan Ramadhan langsung diberhentikan sementara dulu. Tujuannya agar Pandji bisa berbuka puasa dulu, bahkan semuanya rela untuk menunggu.

2. Abigail Manurung

Terkenal dengan Jargon “Bercyanda.” Yang kini berkuliah di Universitas Gadjah Mada, ternyata Abigail yang dikenal Gege ini merupakan alumni dari SMA Gonzaga juga loh!

Gege merupakan artis dadakan setelah jargon “Bercyanda,” pernah juga ia diundang untuk ikut syuting Lapor Pak! Walaupun saat itu dia belum ada izin dengan dosennya di tengah jam perkuliahannya.