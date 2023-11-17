Riwayat Pendidikan Leon Dozan, Viral Kasus Penganiayaan

JAKARTA – Riwayat pendidikan Leon Dozan ini perlu kamu simak, ditambah lagi dengan kasus yang baru saja menimpanya. Leon Dozan dilaporkan karena dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Aurora Senduk, kekasihnya. Artis kelahiran Jakarta ini memiliki latar belakang pendidikan yang menarik untuk diketahui.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023), Leon memiliki nama panjang Mochammad Leon Rahman Dozan. Leon lahir 27 Juli 1997, di Jakarta.

Riwayat Pendidikan Leon Dozan

Dari data yang terverifikasi, dia merupakan lulusan SMA Cenderawasih 1 Jakarta. Dia kuliah di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Namun saat ini Leon dalam kondisi nonaktif berdasarkan PDDIKTI.

Kariernya dimulai saat umur 16 Tahun, di mana dia menjadi semifinalis dari ajang Boys & Girls Teen Star, tepat pada 2013. Semenjak sepak terjangnya dari majalah, dia memulai untuk membintangi film dan serial televisi. Salah satu serial televisi yang terkenal adalah 7 Manusia Harimau dan Anak Jalanan.

Sebagai informasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ini merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Universitas ini didirikan oleh Mayor Jenderal TNI (purn.) Prof. Dr. Moestopo bersama dengan R.A. Soepartin Moestopo di tahun 1962.

Universitas ini memiliki 5 fakultas dengan 8 program studi strata 1, 3 program magister dan 1 program doktoral.