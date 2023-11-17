Viral! Siswi Bersuara Emas Dikira Konser, Netizen Merinding

JAKARTA – Viral di media sosial sebuah video yang menunjukan diselenggarakannya perlombaan menyanyi di salah satu sekolah di Padang, Sumatera Barat. Terdapat seorang siswi bernyanyi dengan suara yang merdu dan lantang sehingga mengundang banyak pujian dari netizen.

Dikutip dari akun TikTok @bang_del77, Jumat (17/11/2023), siswi tersebut menyanyikan sebuah lagu berjudul Tertawan Hati yang dipopulerkan oleh Awdella. Dia bernyanyi di sebuah panggung yang megah bertemakan laut dan disaksikan oleh banyak orang.

Video viral ini telah ditonton hingga 17.3 juta penonton serta memperoleh 1.5 juta likes dan mendapatkan empat ribu komentar. Jika dilihat, hampir keseluruhan komentar yang diberikan netizen berbau komentar yang positif.

Dari kolom komentar juga diketahui nama dari anak tersebut yaitu Zhifanna. Hal tersebut juga dapat terkonfirmasi melalui akun Instagram pengunggah video tersebut, @bang_del77, yang mengunggah video yang sama dan menandai akun Instagram dari Zhifanna.

Usut punya usut, ternyata orang di balik akun @bang_del77 adalah seorang guru musik di salah satu sekolah di Padang. Dia juga yang menjadi guru dari Zhifanna, sehingga terlihat jelas kebanggan dia terhadap Zhifanna.

BACA JUGA:

Tak hanya memuji, beragam komentar dari netizen juga mengundang tawa.

“Semoga mental peserta selanjutnya baik-baik aja,” tulis seorang warganet.

“Peserta lainnya bilek: dahlah balik yuk balik dia yang menang,” tambah netizen lainnya disertai dengan emoji menangis di akhir komentarnya.