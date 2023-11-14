Riwayat Pendidikan Ji Da-Bin, Pemain Timnas Indonesia U-17 Berparas Ganteng

JAKARTA - Riwayat pendidikan Ji Da-Bin, pemain keturunan berparas ganteng yang membela Indonesia di Piala Dunia U-17 ini menarik untuk diketahui. Namanya sedang ramai dibincangkan sejak pagelaran Piala Dunia U-17 tahun 2023 berjalan.

Ji Da-Bin merupakan pemain sepak bola yang selain bakatnya, paras gantengnya juga jadi perhatian para penggemar sepak bola. Meski keturunan Korea Selatan dari sang Ayah, ternyata Ji Da-Bin lahir di Depok, Jawa Barat pada 3 Maret 2006.

BACA JUGA:

Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023), pemain sepak bola berusia 17 tahun ini telah mengasah bakatnya sejak dini. Riwayat pendidikan sepak bola nya cukup menarik.

Salah satu personil Skuad Garuda di Piala Dunia U-17 ini mengawali pendidikan sepak bolanya dengan bergabung di Akademi Cipta Cendikia pada tahun 2018 silam. Saat itu usianya baru menginjak 12 tahun.

BACA JUGA:

Setelah dari Akademik Cipta Cendekia, Ji Da-Bin juga pernah mencicipi akademi sepak bola Son Football Academy milik Ayah kapten Timnas Korea Selatan, Son Heung Min.

Meski tak lama menjalani latihan di akademi ini, Da-Bin merasa ia mendapat banyak ilmu, terlebih ia sejak lama telah mengidolakan pemain Tottenham Hotspur tersebut.

Tak lama, Ji Da-Bin pindah ke Akademi Sepak Bola Indonesia Intinusa Olah Prima Football Club atau ASIOP Football Academy. Da Bin mengasah kemampuannya disini hingga bisa masuk ke skuad Timnas U-17.

Masih di usia muda, jejak karier sepak bolanya cukup gemilang. Ia juga pernah membela di Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 yang digelar di Yogyakarta pada tahun 2022 lalu.